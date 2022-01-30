بهدف دون مقابل.. بوركينا فاسو تقصي تونس وتبلغ نصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو)

ودعت تونس منافسات أمم أفريقيا لكرة القدم “الكاميرون 2021″، إثر خسارتها أمام بوركينا فاسو بهدفٍ دون مقابل، اليوم السبت، في مباراة لحساب دور ربع النهائي.

بدأت المباراة باستحواذ أكبر للمنتخب التونسي الذي فرض أفضليته على مجريات اللعب دون أن يتمكن من الوصول إلى الشباك البوركينية رغم بعض المحاولات التي كان أخطرها تصويبة وهبي الخزري من كرة حرة ثابتة.

وفي المقابل لعب المنتخب البوركيني بأداء متزن اعتمد من خلاله على التحول السريع من الدفاع إلى الهجوم، الأمر الذي مكنه من إرباك الدفاع التونسي ومباغتته بهدف التقدم في الدقيقة الثانية من الوقت البديل لزمن الشوط الأول، عن طريق دانجو واتارا.

🇧🇫 الخيول تستغل الهجمات المرتدة لتنهي الشوط الأول بهدف متأخر في شباك المنتخب التونسي 🇹🇳#كأس_أمم_أفريقيا #تونس_بوركينا_فاسو pic.twitter.com/T68PCc4UWU — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 29, 2022

وسعى “نسور قرطاج” للتعادل في الشوط الثاني، غير أن كتيبة المدرب منذر الكبير عجزت عن تقديم نفس الصورة الجميلة التي ظهرت بها أمام نيجيريا، وفشلت في تدارك السقوط حتى بعد طرد واتارا مسجل هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة 82.

😮🇹🇳

صاروخية وهبي الخزري من كرة ثابتة أبعدها الحارس كوفي بصعوبة !#كأس_أمم_أفريقيا #تونس_بوركينا_فاسو pic.twitter.com/QJmn2miIg0 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 29, 2022

وستلعب بوركينا فاسو في الدور القادم مع المتأهل من مواجهة السنغال وغينيا الاستوائية حيث يلتقي منتخبا البلدين، غدا الأحد في ختام ربع النهائي.