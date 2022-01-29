الكاميرون يجتاز غامبيا بهدفين ويبلغ ما قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية (فيديو)
حجز الكاميرون مقعده في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم، التي يستضيفها على أراضيه عقب فوزه، اليوم السبت، على غامبيا بهدفين نظيفين.
وتسيّد المنتخبُ الكاميروني اللقاءَ منذ بدايته وأوجد فرصًا سانحة للتسجيل غير أن حارس مرمى ودفاع غامبيا استبسلا في التصدي لمقصية سعيدي يانكو ورأسية موسى بارو، وسط سيطرة وصلت إلى 65%.
كارل توكو إيكامبي يباغت حارس غامبيا برأسية محكمة 🥅#كأس_أمم_أفريقيا #غامبيا_الكاميرون pic.twitter.com/c0DBYmcE4c
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 29, 2022
وترجم منتخب الكاميرون أفضليته في الشوط الثاني إلى هدف أخذ الأسبقية وجاء في الدقيقة 50 برأسية من كارل إيكامبي بعد عرضية مميزة من كولينز فاي.
واستغل أصحاب الأرض ضعف تعامل الخصم مع الكرات الممرّرة عرضيًّا، فأضافوا هدفا ثانيا بنفس الأسلوب أحرزه إيكامبي بباطن قدمه عند الدقيقة 57، بصناعة من مارتن هونغلا.
على طريقة حراس كرة اليد 😮👏#كأس_أمم_أفريقيا #غامبيا_الكاميرون pic.twitter.com/OkSC94DyL5
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 29, 2022
ويلتقي الكاميرون في نصف النهائي مع المتأهّل في مواجهة مصر والمغرب، التي تقام مساء الأحد، على ملعب أحمدو أهيدجو في ياوندي.
المنتخب الكاميروني أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا توتال إنرجيز – الكاميرون ٢٠٢١
⏯️ شاهد ملخص المباراة 👇#كأس_أمم_أفريقيا #غامبيا_الكاميرون https://t.co/qEYwLXjoRN
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 29, 2022