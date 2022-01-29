الكاميرون يجتاز غامبيا بهدفين ويبلغ ما قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية (فيديو)

حجز الكاميرون مقعده في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم، التي يستضيفها على أراضيه عقب فوزه، اليوم السبت، على غامبيا بهدفين نظيفين.

وتسيّد المنتخبُ الكاميروني اللقاءَ منذ بدايته وأوجد فرصًا سانحة للتسجيل غير أن حارس مرمى ودفاع غامبيا استبسلا في التصدي لمقصية سعيدي يانكو ورأسية موسى بارو، وسط سيطرة وصلت إلى 65%.

وترجم منتخب الكاميرون أفضليته في الشوط الثاني إلى هدف أخذ الأسبقية وجاء في الدقيقة 50 برأسية من كارل إيكامبي بعد عرضية مميزة من كولينز فاي.

واستغل أصحاب الأرض ضعف تعامل الخصم مع الكرات الممرّرة عرضيًّا، فأضافوا هدفا ثانيا بنفس الأسلوب أحرزه إيكامبي بباطن قدمه عند الدقيقة 57، بصناعة من مارتن هونغلا.

ويلتقي الكاميرون في نصف النهائي مع المتأهّل في مواجهة مصر والمغرب، التي تقام مساء الأحد، على ملعب أحمدو أهيدجو في ياوندي.