مدافع منتخب جزر القمر يروي للجزيرة مباشر تفاصيل تجربة لعبه حارسًا للمرمى أمام الكاميرون (فيديو)

تحدث الظهير الأيسر لمنتخب جزر القمر شاكر الهدهور الذي لعب في مركز حارس مرمى في مباراته الأخيرة ضد منتخب الكاميرون عن تفاصيل المباراة الغريبة التي انتهت بخسارة فريقه رغم الأداء القوي الذي قدمه.

وقال الهدهور في حديث لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر “في بداية المباراة كنت تحت ضغط شديد، ثم تعرضنا لبطاقة حمراء في الدقائق الأولى من المباراة، ومنذ ذلك الوقت شعرت بأننا سنمر بكارثة، لكن قدمنا أداء جيدا واستمتعنا بالمباراة، وأظهرنا للعالم أنه وحتى لو كنا بدون حارس مرمى وبـ10 لاعبين يمكننا تقديم أداء جيد”.

وقال شاكر إن قرار جعله حارس مرمى صدر من المدرب وليس منه، لأنه كان يريد حارسا يمكن أن يندمج مع طريقة اللعب. وأضاف “كان الأمر صعبا، لكني شاركت من حيث التمريرات وبدأت الهجمات ولعبت بشكل جيد”.

وعن الحديث الذي دار بينه وبين حارس الكاميرون أندريه أونانا بعد المباراة قال الهدهور “تحدثنا معا بعد نهاية المباراة وهنأني بأدائي، وأنا بدوري هنأته أيضا لأنه قدم أداء ممتازا”.

وقال عن تصدياته في المباراة “في البداية كان الأمر صعبا، لكن بعد أن تصديت للكرة أول مرة أخذت الثقة، وأكملت بمعنويات عالية.. إنها تصديات لا أستطيع تفسيرها، حيث كانت ردود فعل آنية، ولكني سعيد لأني ساعدت فريقي”.

ما سبب اختيار مدرب #جزر_القمر للظهير الأيسر شاكر الهدهور باللعب في مركز حراسة المرمى أمام #الكاميرون؟ اللاعب شاكر الهدهور يشاركنا تجربته.. pic.twitter.com/H6vWyJPLnE — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 28, 2022

واضطر منتخب جزر القمر للاعتماد على الهدهور لحراسة المرمى أمام الكاميرون، بعدما رفض الاتحاد القاري (الكاف) إشراك الحارس (علي أحمدا) رغم أن نتيجة فحصه أثبتت خلوه من فيروس كورونا.

وكان الحارس سالم بن بوينا قد تعرض لإصابة خطيرة في الكتف، في حين دخل الحارسان أحمدا ومؤيد أوسيني في عزل ذاتي الأسبوع الماضي بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وجاءت نتيجة أحمدا سلبية الاثنين، وأعلن اتحاد جزر القمر في إفادة صحفية أن الحارس سيكون بوسعه اللعب.

لكن اللجنة الطبية في الكاف رفضت مشاركة الحارس وقالت إن أي لاعب يدخل الحجر الصحي يحتاج إلى الانتظار 5 أيام قبل اللعب.