أمم أفريقيا.. أسود التيرانغا تجتاز الرأس الأخضر بثنائية وتتأهل إلى دور الثمانية (فيديو)

استغل المنتخب السنغالي لكرة القدم النقص العددي في صفوف منافسه منتخب الرأس الأخضر (كيب فيردي) وانتزع بطاقة التأهل إلى دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية الـ33 المقامة حاليا في الكاميرون، بالفوز عليه بهدفين، اليوم الثلاثاء، في دور الستة عشر للبطولة.

ويلتقي المنتخب السنغالي (أسود التيرانغا) في دور الثمانية مع الفائز من المواجهة المرتقبة غدا بين منتخبي مالي وغينيا الاستوائية.

ورغم طرد اثنين من لاعبي منتخب الرأس الأخضر، فقد انتزع المنتخب السنغالي بطاقة التأهل بصعوبة بعدما ظهر الفريق بعيدا عن المستوى المتوقع منه.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي رغم طرد اللاعب باتريك أندرادي من الرأس الأخضر في الدقيقة 21.

وفي الشوط الثاني، تعرّض حارس مرمى الرأس الأخضر جوزيه فوزينيا للطرد في الدقيقة 57 قبل أن يحرز ساديو ماني هدف التقدم للمنتخب السنغالي في الدقيقة 63، بينما سجل البديل بامبا ديانج الهدف الثاني للفريق في الدقيقة الثانية من الوقت بديل الضائع للمباراة.

والهدف هو الثاني لساديو ماني في النسخة الحالية للبطولة لكنه السابع من 16 هدفا سجلها مع المنتخب السنغالي منذ بداية نسخة 2017 حتى الآن، بخلاف هدف صنعه لأحد زملائه أيضا ليصبح مشاركا في نصف أهداف الفريق خلال آخر ثلاث نسخ للبطولة بما فيها النسخة الحالية.

وقدّم الفريقان عرضا متوسط المستوى في الشوط الأول مع تفوق نسبي للمنتخب السنغالي الذي لم يستغل تفوقه العددي والفرص التي سنحت له بينما ظل دفاع منتخب الرأس الأخضر صامدا في مواجهة المحاولات السنغالية لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، لم يتغير الحال كثيرا حيث ظل المنتخب السنغالي غير قادر على استغلال تفوقه العددي لتسجيل هدف التقدم حتى شهد منتصف هذا الشوط واقعة الطرد الثانية التي كانت من نصيب حارس مرمى الرأس الأخضر، لينجح بعدها أسود التيرانغا في تسجيل هدف التقدم بتوقيع ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي الذي خرج بعدها مباشرة بداعي الإصابة.

ولم يستطع الفريق السنغالي تعزيز تقدمه في مواجهة منتخب الرأس الأخضر الذي لعب بتسعة لاعبين فقط إلا بهدف ثان في الوقت بديل الضائع للمباراة.

وكانت المباراة اليوم هي الأولى بين الفريقين في بطولات كأس الأمم الأفريقية، ومُني منتخب الرأس الأخضر بهزيمته الثانية في مباراتين فقط خاضهما بالأدوار الإقصائية لبطولات كأس الأمم الأفريقية حيث كانت المرة الوحيدة السابقة التي خاض فيها هذه الأدوار عندما خسر أمام غانا صفر/2 في دور الثمانية بنسخة 2013.

ورغم الفوز الصعب في مباراة اليوم، فقد حافظ المنتخب السنغالي على نظافة شباكه للمباراة الرابعة على التوالي في هذه النسخة، حيث كان الفريق الوحيد الذي لم تهتز شباكه في المباريات الثلاث التي خاضها بدور المجموعات للبطولة.

وكشر أسود التيرانغا عن أنيابهم مبكرا في المباراة بهجوم مكثف منذ الثواني الأولى كاد يسفر عن هدف التقدم بعد أقل من نصف دقيقة، لكن القائم تعاطف مع منتخب الرأس الأخضر وتصدى لتسديدة صاروخية أطلقها ساديو ماني من داخل منطقة الجزاء.

وطالب لاعبو السنغال بعدها بثوان قليلة بضربة جزاء إثر لمسة يد من أحد لاعبي الرأس الأخضر، لكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

ورغم الهجوم المكثف من المنتخب السنغالي في الدقائق الأولى، فإن لاعبي الرأس الأخضر أظهروا حماسا واضحا وصمودا وتنظيما في مواجهة هذه المحاولات الهجومية.

وواصل المنتخب السنغالي هيمنته التامة على مجريات اللعب، وحصل ماني على ضربة حرة أمام منطقة الجزاء في الدقيقة 13 سددها إدريسا جاي، لكن الكرة ارتدت من الحائط الدفاعي البشري.

وبمرور ربع الساعة الأول، نال لاعبو الرأس الأخضر مزيدا من الثقة وبدأوا في مشاركة منافسهم السنغالي الاستحواذ على الكرة بوسط الملعب انتظارا لفرصة شن أي هجمة باتجاه الحارس السنغالي إدوارد ميندي.

ونال باتريك أندرادي لاعب الرأس الأخضر إنذارا في الدقيقة 18 للخشونة مع باب جاي، وتوقف اللعب لعلاج اللاعب السنغالي، لكن الحكم عاد وأشهر البطاقة الحمراء في وجه أندرادي بعد مراجعة نظام حكم الفيديو المساعد (فار) والتأكد من ضرورة طرد اللاعب ليلعب منتخب الرأس الأخضر بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 21.

ورغم النقص العددي في صفوفه، فلم يُظهر منتخب الرأس الأخضر أي يأس في مواجهة نظيره السنغالي، وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية في الدقائق التالية مع استمرار التفوق الواضح للسنغال.

وتدخّل دفاع الرأس الأخضر في اللحظة الأخيرة لإبعاد الكرة من أمام ماني إلى ضربة ركنية إثر هجمة سريعة منظمة للسنغال في الدقيقة 39.

وتقدّم فوزينيا حارس مرمى الرأس الأخضر إلى حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 44 لقطع الكرة قبل ساديو ماني إثر هجمة سنغالية سريعة وخطيرة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، لعب ديني بورغيس في صفوف منتخب الرأس الأخضر بدلا من روبرتو لوبيز.

واستأنف المنتخب السنغالي محاولاته الهجومية مع بداية الشوط الثاني لكنه اصطدم مجددا بالدفاع المنظم والمتكتل من منتخب الرأس الأخضر.

وسدد باب جاي كرة مباغتة من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 51 لكنها علت العارضة.

واضطر فوزينيا إلى التقدم أمام منطقة الجزاء في الدقيقة 53 لقطع الكرة قبل ماني المندفع في هجمة مرتدة سريعة للسنغال، لكنه اصطدم بقوة مع ماني ليسقط كلاهما مصابا.

وبدا حارس مرمى الرأس الأخضر غير قادر على استكمال المباراة لقوة الارتطام الذي تعرّض له.

وبينما طلب الجهاز الفني لمنتخب الرأس الأخضر من حارس المرمى البديل إجراء عملية الإحماء استعدادا للمشاركة، فوجئ الفريق بقرار من الحكم بطرد الحارس فوزينيا في الدقيقة 57 بعد مراجعة التحامه مع ماني عبر نظام (فار).

ولعب الحارس الاحتياطي مارسيو روزا بديلا لفوزينيا، واستأنف الحكم اللعب بعد توقف دام سبع دقائق، وسدد باب جاي الضربة الحرة صاروخية لكن الكرة مرت كالسهم خارج المرمى.

وواصل المنتخب السنغالي ضغطه الهجومي، وتصدى الحارس البديل روزا لثلاث تسديدات متتالية في الدقيقة 62 لكنه لم يستطع الصمود أكثر من هذا حيث جاء هدف التقدم السنغالي بتوقيع ساديو ماني في الدقيقة 63.

وجاء الهدف إثر ضربة ركنية لعبها بونا سار وحاول دفاع الرأس الأخضر إبعادها لكن الكرة تهيأت أمام ماني الخالي من الرقابة تماما داخل منطقة الجزاء ليسددها بهدوء في سقف المرمى، وأكد الحكم احتساب الهدف بعد مراجعة نظام (فار).

وسقط ماني بعدها وسط الملعب، وبدا أنه لا يزال متأثرا بالارتطام مع حارس مرمى الرأس الأخضر.

ولعب بامبا ديانج بدلا من ساديو ماني في الدقيقة 70.

ورغم النقص العددي بصفوفه، فقد حاول منتخب الرأس الأخضر العودة في المباراة لكن محاولاته باءت بالفشل.

وكاد البديل ديانج يسجل الهدف الثاني للسنغال في الدقيقة 78 إثر هجمة منظمة للفريق أنهاها بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة مرت خارج المرمى مباشرة.

ورغم استمرار محاولات الرأس الأخضر للعودة في المباراة والخطورة التي شكلتها محاولات الفريق، فقد جاء الرد قاسيا من المنتخب السنغالي بتسجيل هدف الاطمئنان في الوقت بديل الضائع للمباراة.

وجاء الهدف إثر هجمة سريعة لأسود التيرانغا تبادل فيها ديانج الكرة مع زميله فامارا دييدهيو ثم سدد الكرة في المرمى ليكون الهدف الثاني للسنغال قبل انتهاء المباراة المثيرة.