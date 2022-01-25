أمم أفريقيا.. جزر القمر تقاتل بعشرة لاعبين و”دون حارس” وتخسر بصعوبة أمام الكاميرون (فيديو)

قاتلت جزر القمر بعشرة لاعبين أغلب فترات المباراة، وبالاعتماد على ظهير أيسر بمركز حارس المرمى، لكنها خسرت في النهاية بصعوبة 2-1 أمام الكاميرون صاحبة الأرض بدور الستة عشر لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، الإثنين.

وسجل كارل توكو إيكامبي هدف الكاميرون الأول في الدقيقة 29 بعد تسديدة ضعيفة في شباك شاكر الهدهور، وأضاف فينسن أبو بكر الهدف الثاني من مدى قريب في الدقيقة 70.

وقلص يوسف متشانجاما الفارق لجزر القمر بتسديدة قوية من ركلة حرة بعيدة المدى في الدقيقة 81.

واضطر الهدهور (30 عاما) إلى المشاركة حارسًا للمرمى بسبب غياب الحراس الثلاثة لجزر القمر.

وزادت الأمور سوءًا لمنتخب جزر القمر بعدما تعرّض لاعبه صاحب الخبرة ندجيم عبدو للطرد المباشر بعد سبع دقائق فقط من بداية المباراة، وبعد تدخل حكم الفيديو المساعد بداعي وجود خطأ عنيف في منتصف الملعب.

وستلعب الكاميرون في دور الثمانية مع غامبيا التي تشارك في البطولة للمرة الأولى، لكنها حققت مفاجأة وأطاحت غينيا بعد فوزها بهدف دون رد في وقت سابق اليوم.