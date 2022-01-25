أمم أفريقيا.. جزر القمر تقاتل بعشرة لاعبين و”دون حارس” وتخسر بصعوبة أمام الكاميرون (فيديو)
قاتلت جزر القمر بعشرة لاعبين أغلب فترات المباراة، وبالاعتماد على ظهير أيسر بمركز حارس المرمى، لكنها خسرت في النهاية بصعوبة 2-1 أمام الكاميرون صاحبة الأرض بدور الستة عشر لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، الإثنين.
وسجل كارل توكو إيكامبي هدف الكاميرون الأول في الدقيقة 29 بعد تسديدة ضعيفة في شباك شاكر الهدهور، وأضاف فينسن أبو بكر الهدف الثاني من مدى قريب في الدقيقة 70.
🥅 كارل توكو ايكامبي يفتتح التسجيل للمنتخب الكاميروني#كأس_أمم_أفريقيا | #الكاميرون_جزر_القمر #TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 pic.twitter.com/DtIXrh98c5
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 24, 2022
وقلص يوسف متشانجاما الفارق لجزر القمر بتسديدة قوية من ركلة حرة بعيدة المدى في الدقيقة 81.
واضطر الهدهور (30 عاما) إلى المشاركة حارسًا للمرمى بسبب غياب الحراس الثلاثة لجزر القمر.
شاكر الهدهور يبدع أمام متصدر هدافي البطولة ✌️#كأس_أمم_أفريقيا | #الكاميرون_جزر_القمر#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 pic.twitter.com/uWAsw8i8y4
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 24, 2022
🧤 تصديات رائعة من المدافع الهدهور الذي تقمص دور حارس منتخب جزر القمر
✍️ صِفه بكلمة؟#كأس_أمم_أفريقيا | #الكاميرون_جزر_القمر #TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 pic.twitter.com/wqmrqOZsWN
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 24, 2022
وزادت الأمور سوءًا لمنتخب جزر القمر بعدما تعرّض لاعبه صاحب الخبرة ندجيم عبدو للطرد المباشر بعد سبع دقائق فقط من بداية المباراة، وبعد تدخل حكم الفيديو المساعد بداعي وجود خطأ عنيف في منتصف الملعب.
🟥 متاعب جزر القمر تزداد بعد تلقي بطاقة حمراء بعد دقائق قليلة من بداية المباراة#كأس_أمم_أفريقيا | #الكاميرون_جزر_القمر #TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 pic.twitter.com/M2EL1SX1u4
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 24, 2022
وستلعب الكاميرون في دور الثمانية مع غامبيا التي تشارك في البطولة للمرة الأولى، لكنها حققت مفاجأة وأطاحت غينيا بعد فوزها بهدف دون رد في وقت سابق اليوم.
الفقرة التحكيمية لمباراة الكاميرون وجزر القمر#كأس_أمم_أفريقيا | #الكاميرون_جزر_القمر #TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 pic.twitter.com/tZC8wx9rTS
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 24, 2022
جزر القمر أمام الكاميرون بدون حارس مرمى#كأس_أمم_أفريقيا | #الكاميرون_جزر_القمر #TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021https://t.co/g5ZggTgYfg
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 24, 2022