بهدف المساكني.. تونس تُطيح نيجيريا وتبلغ ربع نهائي أمم أفريقيا (فيديو)
بلغت تونس ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم الكاميرون 2021، الأحد، بفوزها على نظيرتها نيجيريا بهدفٍ دون مقابل، في ثاني مواجهات دور الـ16.
دخل نسور قرطاج المباراة بترشيحات أقل للتأهل للدور القادم، بسبب الغيابات العديدة في صفوف المنتخب جراء الإصابة بفيروس كورونا، والصورة القوية التي ظهر عليها منتخب نيجيريا في المجموعات.
وخالف منتخب تونس التوقعات كلها، وقدّم أداءً رجوليًا نجح من خلاله في حسم بطاقة العبور الثانية، بفضل هدف أحرزه يوسف المساكني في الدقيقة 47 بعد تمريرة من محمد دراجر.
المساكني 🇹🇳 يسجل واحد من أجمل أهداف البطولة#كأس_أمم_أفريقيا #TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 pic.twitter.com/l7PYn9kBeF
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 23, 2022
وعرف اللقاء في الدقيقة 66 من عمره طرد أليكس أيووبي عقب تلقيه البطاقة الحمراء المباشرة ليُكمل المنتخب النيجيري ما تبقى من دقائق بعشرة لاعبين.
وتواجه تونس في الدور القادم منافستها بوركينا فاسو المتأهلة على حساب الغابون.