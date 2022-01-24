بهدف ثمين.. غامبيا تواصل تألقها في أمم أفريقيا وتتأهل إلى ربع النهائي على حساب غينيا (فيديو)

تأهلت غامبيا، الإثنين، إلى الدور ربع النهائي لبطولة أمم أفريقيا (الكاميرون 2021) بفوزها على نظيرتها غينيا بهدف دون مقابل.

وسجل المنتخب الغامبي هدف الفوز في الدقيقة 71، من تمريرة أرسلها يوسوفا بوب إلى زميله موسا بارو الذي هيأها لنفسه بين مدافعي الخصم وسددها في الشباك.

وتواجه غامبيا في الدور القادم المتأهل من مواجهة الكاميرون وجزر القمر.

يُذكر أن غامبيا تخوض نهائيات أمم أفريقيا للمرة الأولى في تاريخها، ووصولها إلى الدور ربع النهائي يُعد من أكبر مفاجآت النسخة الحالية للبطولة.