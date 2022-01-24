بهدف ثمين.. غامبيا تواصل تألقها في أمم أفريقيا وتتأهل إلى ربع النهائي على حساب غينيا (فيديو)
تأهلت غامبيا، الإثنين، إلى الدور ربع النهائي لبطولة أمم أفريقيا (الكاميرون 2021) بفوزها على نظيرتها غينيا بهدف دون مقابل.
وسجل المنتخب الغامبي هدف الفوز في الدقيقة 71، من تمريرة أرسلها يوسوفا بوب إلى زميله موسا بارو الذي هيأها لنفسه بين مدافعي الخصم وسددها في الشباك.
وتواجه غامبيا في الدور القادم المتأهل من مواجهة الكاميرون وجزر القمر.
🇬🇲غامبيا تواصل مفاجآتها وتصعد إلى ربع النهائي
▶️شاهد ملخص وأهداف المباراة #كأس_أمم_أفريقيا#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 https://t.co/8uIKFb1ybs
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 24, 2022
يُذكر أن غامبيا تخوض نهائيات أمم أفريقيا للمرة الأولى في تاريخها، ووصولها إلى الدور ربع النهائي يُعد من أكبر مفاجآت النسخة الحالية للبطولة.
الحظ يعاند المنتخب الغيني والكرة تأبى أن تدخل مرمى غامبيا#كأس_أمم_أفريقيا#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 pic.twitter.com/kxO8vqHzsp
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 24, 2022