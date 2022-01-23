رياضة

أمم أفريقيا.. بوركينا فاسو تنهي مقاومة الغابون وتتأهل لدور الثمانية (فيديو)

بوركينا فاسو حجزت أولى بطاقات العبور إلى ربع نهائي أمم أفريقيا لكرة القدم الكاميرون 2021 (غيتي)
23/1/2022

حجزت بوركينا فاسو أولى بطاقات العبور إلى ربع نهائي أمم أفريقيا لكرة القدم الكاميرون 2021، الأحد، عقب تغلبها على الغابون بركلات الترجيح في مباراة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفٍ لمثله.

وتقدم منتخب بوركينا فاسو أولًا بهدف أحرزه بيرتراند تراوري في الدقيقة 28، قبل أن يُعدل نظيره الغابوني الكفة في الدقيقة الأولى من الوقت المبدد لزمن المباراة عن طريق أداما جوارلا.

وحسمت بوركينا فاسو التأهل بعد ركلات جزاء ماراثونية انتهت بتسجيلها 7 ركلات مقابل 6 للغابون.

وتواجه بوركينا فاسو في الدور ربع النهائي الفائز من مواجهة تونس ونظيرتها نيجيريا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات