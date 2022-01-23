أمم أفريقيا.. بوركينا فاسو تنهي مقاومة الغابون وتتأهل لدور الثمانية (فيديو)

حجزت بوركينا فاسو أولى بطاقات العبور إلى ربع نهائي أمم أفريقيا لكرة القدم الكاميرون 2021، الأحد، عقب تغلبها على الغابون بركلات الترجيح في مباراة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفٍ لمثله.

وتقدم منتخب بوركينا فاسو أولًا بهدف أحرزه بيرتراند تراوري في الدقيقة 28، قبل أن يُعدل نظيره الغابوني الكفة في الدقيقة الأولى من الوقت المبدد لزمن المباراة عن طريق أداما جوارلا.

🥅 بيرتراند تراوري يفتتح التسجيل لمنتخب بوركينا فاسو ويُعلن عن أول أهداف ثمن النهائي #كأس_أمم_أفريقيا#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 pic.twitter.com/uzBPgEioXU — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 23, 2022

وحسمت بوركينا فاسو التأهل بعد ركلات جزاء ماراثونية انتهت بتسجيلها 7 ركلات مقابل 6 للغابون.

وتواجه بوركينا فاسو في الدور ربع النهائي الفائز من مواجهة تونس ونظيرتها نيجيريا.