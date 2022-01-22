مصر في مواجهة السنغال.. مواجهات صعبة للمنتخبات العربية بالمرحلة النهائية للتصفيات الأفريقية لكأس العالم

أسفرت قرعة المرحلة النهائية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقررة في قطر هذا العام عن مواجهات صعبة لمنتخبات مصر والجزائر وتونس، فيما جاءت متوازنة للمنتخب المغربي.

وأوقعت القرعة التي جرت، اليوم السبت، بمدينة دوالا على هامش بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالكاميرون، المنتخب المصري في مواجهة نظيره السنغالي، لتشهد مواجهة مرتقبة بين محمد صلاح وساديو ماني لاعبي فريق ليفربول الإنجليزي.

قرعة المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية لكأس العالم 🏆 🇸🇳 السنغال 🆚 مصر 🇪🇬#WorldCup | #WCQ | @fifaworldcup_ar pic.twitter.com/9K7ODt517Q — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 22, 2022

وتلتقي الجزائر مع الكاميرون، فيما يواجه منتخب المغرب نظيره الكونغولي الديمقراطي، ويلاقي منتخب تونس المنتخب المالي في مواجهة متجددة بينهما، بينما يلعب منتخب غانا مع المنتخب النيجيري.

قرعة المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية لكأس العالم 🏆 🇲🇦 المغرب 🆚 الكونغو الديمقراطية 🇨🇩#WorldCup | #WCQ | @fifaworldcup_ar pic.twitter.com/cGU8b7hOI7 — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 22, 2022

وتم تقسيم المنتخبات العشرة المتأهلة للمرحلة النهائية إلى مستويين، بناء على التصنيف العالمي للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بواقع 5 منتخبات في كل مستوى، على أن يلتقي كل منتخب من المستوى الأول مع أحد منتخبات المستوى الثاني في مباراتين ذهابا وعودة، خلال الفترة من 24 إلى 29 مارس/آذار المقبل، ليتأهل في النهاية 5 منتخبات ممثلة عن القارة السمراء في المونديال.

قرعة المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية لكأس العالم 🏆 🇹🇳 تونس 🆚 مالي 🇲🇱#WorldCup | #WCQ | @fifaworldcup_ar pic.twitter.com/XDy0sYpNNG — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 22, 2022

وخلال القرعة، تم وضع منتخبات المستوى الأول، الذي ضم السنغال وتونس والمغرب والجزائر ونيجيريا في مجموعة واحدة، فيما ضمت المجموعة الأخرى منتخبات المستوى الثاني، الذي ضم مصر والكونغو الديمقراطية والكاميرون وغانا ومالي.

قرعة المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية لكأس العالم 🏆 🇳🇬 نيجيريا 🆚 غانا 🇬🇭#WorldCup | #WCQ | @fifaworldcup_ar pic.twitter.com/c8e4KmKTTf — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 22, 2022

قرعة المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية لكأس العالم 🏆 🇩🇿 الجزائر 🆚 الكاميرون 🇨🇲#WorldCup | #WCQ | @fifaworldcup_ar pic.twitter.com/G91We8Fo6Y — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 22, 2022

وتقام مباريات الذهاب على ملاعب منتخبات المستوى الثاني، فيما تجرى لقاءات الإياب الحاسمة بملاعب منتخبات المستوى الأول.

يذكر أن مونديال كأس العالم سيقام في قطر في الفترة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر/كانون أول المقبلين.