1.2 مليون طلب شراء تذاكر كأس العالم في قطر خلال 24 ساعة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الخميس، استقبال أكثر من مليون و200 ألف طلب شراء تذاكر كأس العالم FIFA قطر 2022 في أول 24 ساعة من مدة المبيعات الأولية.

وأكد فيفا عبر موقعه الرسمي أنه تم طلب ما يزيد عن 140 ألف تذكرة لحضور المباراة النهائية، وأكثر من 80 ألف تذكرة لمباراة الافتتاح في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وجاء الإقبال الأكبر على شراء التذاكر من دولة قطر ثم الأرجنتين فالمكسيك والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة وإنجلترا والهند والمملكة العربية السعودية والبرازيل وفرنسا.

FIFA World Cup Qatar 2022™: 1.2 million tickets requested within 24 hours.

The start of ticket sales has generated huge demand around the world.

More details👉 https://t.co/HpSXseBDah pic.twitter.com/u0LFSwBShT

— FIFA Media (@fifamedia) January 20, 2022