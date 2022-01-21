1.2 مليون طلب شراء تذاكر كأس العالم في قطر خلال 24 ساعة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الخميس، استقبال أكثر من مليون و200 ألف طلب شراء تذاكر كأس العالم FIFA قطر 2022 في أول 24 ساعة من مدة المبيعات الأولية.

وأكد فيفا عبر موقعه الرسمي أنه تم طلب ما يزيد عن 140 ألف تذكرة لحضور المباراة النهائية، وأكثر من 80 ألف تذكرة لمباراة الافتتاح في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وجاء الإقبال الأكبر على شراء التذاكر من دولة قطر ثم الأرجنتين فالمكسيك والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة وإنجلترا والهند والمملكة العربية السعودية والبرازيل وفرنسا.

FIFA World Cup Qatar 2022™: 1.2 million tickets requested within 24 hours. The start of ticket sales has generated huge demand around the world. More details👉 https://t.co/HpSXseBDah pic.twitter.com/u0LFSwBShT — FIFA Media (@fifamedia) January 20, 2022

وذكر فيفا أنه سيتم إخبار أصحاب الطلبات الناجحة كليًا أو جزئيًا وأصحاب الطلبات غير الناجحة بنتيجة طلباتهم في موعد أقصاه 8 مارس/آذار المقبل.

وأعلنت قطر، الأربعاء، انطلاق المرحلة الأولى من مبيعات تذاكر كأس العالم 2022 الذي تقام منافساته على أراضيها نهاية العام الجاري.

ومن المتوقع إتاحة فرصة ثانية لشراء تذاكر كأس العالم قطر 2022 قبل موعد سحب قرعة كأس العالم المقررة يوم الجمعة فاتح أبريل/نيسان المقبل، وذلك وفق نظام أسبقية الشراء.

وسيعلن عن المزيد من مراحل بيع تذاكر المباريات بعد موعد سحب قرعة البطولة، وستشمل مجموعات إضافية من بينها تذاكر مشجعي منتخب محدد.

وتتيح التذاكر حضور المباراة ضمن صفوف مشجعي المنتخب نفسه، وأخرى للمشجعين الراغبين في حجز مقعد في إحدى المباريات المحتملة لمنتخبهم المفضل خلال مرحلة خروج المغلوب، بما فيها المباراة النهائية.​​​​​​​