هدف أكروباتي “مبهر” للموهبة إندريك في كأس ساو باولو للشباب بالبرازيل (فيديو)

خطف اللاعب البرازيلي الشاب (إندريك) الأنظار بعد تسجيله هدفا مميزا في مباراة فريقه بالميراس ضد أوستي، في كأس ساو باولو للشباب (كوبينها) بالبرازيل، أمس الخميس.

وسجل إندريك (15 عامًا) الهدف الثالث لفريقه بطريقة مميزة، بعدما سدد كرة من لمسة واحدة على الطائر بمقصية خلفية، بعد خطأ من دفاع أوستي ليستغل اللاعب الشاب الفرصة ويحرز الهدف بكرة ساقطة في شباك الخصم.

ونشر نادي بالميراس عبر حسابه الرسمي على تويتر مقطعًا مصوّرا للهدف -الذي حقق مئات آلاف المشاهدات- مشيدا بهدف لاعبه الشاب، حيث وصفه بأنه “أجمل أهداف الدور ربع النهائي” في البطولة المحلية.

وأشاد أيضا الحساب الرسمي لبطولة (كوبينها) على موقع تويتر بالهدف ومسجله، قائلا “ظاهرة، لا يصدق، مبهر، لا توجد صفات لوصف هذا العمل الفني بواسطة إندريك، يا له من هدف”.

وفاز بالميراس في المباراة بنتيجة كبيرة 5-2 ليتأهل إلى الدور نصف النهائي ويقابل فريق ساو باولو تحت 20 عاما، الأحد المقبل، في البطولة ذاتها.

