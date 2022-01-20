الجزائر حاملة اللقب تودع كأس أمم أفريقيا بعد هزيمة قاسية أمام ساحل العاج (فيديو)

ودّع منتخب الجزائر حامل اللقب كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة في الكاميرون من دور المجموعات بعد خسارة قاسية 3-1 أمام ساحل العاج، اليوم الخميس.

وأهدر منتخب الجزائر متذيل المجموعة الخامسة ركلة جزاء وسدد محاولة أخرى في القائم وتصدى حارس ساحل العاج لمحاولة خطيرة من إسلام سليماني.

وتأهل منتخب ساحل العاج في صدارة المجموعة.

وتقدم منتخب ساحل العاج في الدقيقة 24 بعدما توغل نيكولا بيبي داخل المنطقة من جهة اليمين، ثم مرر كرة رائعة لفرانك كيسي أمام المرمى ليسددها مباشرة في الشباك على يمين الحارس.

وضاعف إبراهيم سنجاري الغلة في الدقيقة 39 بعدما أرسل سيرج أورييه الكرة داخل المنطقة من ركلة حرة قابلها سنجاري بضربة رأس قوية.

وسجل بيبي الهدف الثالث في الدقيقة 54 بعد أن توغل داخل المنطقة وسدد الكرة في أقصى الزاوية اليمنى.

وقلص منتخب الجزائر الفارق بوساطة سفيان بن دبكة الذي استفاد من تمريرة رائعة من عيسى ماندي ليحولها بن دبكة برأسه في الشباك.

وألغى الحكم هدفين لمنتخب ساحل العاج سجلهما كيسي وسيباستيان آلير بسبب التسلل.

وكان رياض محرز أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 59 بعد أن اصطدمت تسديدته بالقائم الأيسر.

وكاد منتخب الجزائر أن يتقدم في الدقيقة 21 من الشوط الأول.

فبعد ركلة ركنية وصلت الكرة إلى إسماعيل بن ناصر الذي سددها مباشرة، ولكنها ارتطمت بالقائم الأيمن وخرجت من الملعب.