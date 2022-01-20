الجزائر حاملة اللقب تودع كأس أمم أفريقيا بعد هزيمة قاسية أمام ساحل العاج (فيديو)
ودّع منتخب الجزائر حامل اللقب كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة في الكاميرون من دور المجموعات بعد خسارة قاسية 3-1 أمام ساحل العاج، اليوم الخميس.
وأهدر منتخب الجزائر متذيل المجموعة الخامسة ركلة جزاء وسدد محاولة أخرى في القائم وتصدى حارس ساحل العاج لمحاولة خطيرة من إسلام سليماني.
وتأهل منتخب ساحل العاج في صدارة المجموعة.
وتقدم منتخب ساحل العاج في الدقيقة 24 بعدما توغل نيكولا بيبي داخل المنطقة من جهة اليمين، ثم مرر كرة رائعة لفرانك كيسي أمام المرمى ليسددها مباشرة في الشباك على يمين الحارس.
وضاعف إبراهيم سنجاري الغلة في الدقيقة 39 بعدما أرسل سيرج أورييه الكرة داخل المنطقة من ركلة حرة قابلها سنجاري بضربة رأس قوية.
الهدف الثاني لصالح منتخب كوت ديفوار وآمال الجزائر تتعقد.#كأس_أمم_أفريقيا #هذا_المساء #الجزائر #TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 pic.twitter.com/dNODHIOyG3
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 20, 2022
وسجل بيبي الهدف الثالث في الدقيقة 54 بعد أن توغل داخل المنطقة وسدد الكرة في أقصى الزاوية اليمنى.
وقلص منتخب الجزائر الفارق بوساطة سفيان بن دبكة الذي استفاد من تمريرة رائعة من عيسى ماندي ليحولها بن دبكة برأسه في الشباك.
وألغى الحكم هدفين لمنتخب ساحل العاج سجلهما كيسي وسيباستيان آلير بسبب التسلل.
وكان رياض محرز أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 59 بعد أن اصطدمت تسديدته بالقائم الأيسر.
ما الذي يحدث مع منتخب الجزائر ؟ 😱#كأس_أمم_أفريقيا #هذا_المساء #الجزائر #كوت_ديفوار #TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 pic.twitter.com/qn7YtIovLH
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 20, 2022
وكاد منتخب الجزائر أن يتقدم في الدقيقة 21 من الشوط الأول.
فبعد ركلة ركنية وصلت الكرة إلى إسماعيل بن ناصر الذي سددها مباشرة، ولكنها ارتطمت بالقائم الأيمن وخرجت من الملعب.
كوت ديفوار تنهي مشوار الجزائر وتتصدر
⏯️ شاهد ملخص المباراة 👇#كأس_أمم_أفريقيا#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021https://t.co/auOOGyUJ3t
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 20, 2022