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باريس سان جيرمان يعلن إصابة ليونيل ميسي و3 لاعبين آخرين بفيروس كورونا

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان (رويترز)
2/1/2022-|آخر تحديث: 2/1/202204:24 PM (مكة المكرمة)

قال فريق باريس سان جيرمان المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، اليوم الأحد، إن مهاجمه الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي و3 لاعبين آخرين في الفريق أصيبوا بفيروس كورونا.

وأضاف النادي المنتمي للعاصمة الفرنسية أن اللاعبين الأربعة يخضعون حاليًّا للعزل الصحي وتطبّق عليهم الإجراءات الصحية المعمول بها.

وأوضح النادي أن اللاعبين الآخرين المصابين بكورونا بالإضافة إلى ميسي، هم الظهير الإسباني خوان برنات، ولاعب الوسط ناثان بيتومازالا، وحارس المرمى سيرخيو ريكو.

 

وكان باريس سان جيرمان قد خاض أول تدريب في 2022، أمس السبت، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية لقضاء إجازة الأعياد.

ويستعد النادي لمواجهة فريق (فان) الذي يلعب في الفئة الرابعة، غدًا الاثنين، ضمن منافسات دور 32 لكأس فرنسا.

وعطّل انتشار المتحور أوميكرون وطفرة الإصابات الجديدة بكوفيد-19 مسار الأحداث الرياضية المقرّرة للأيام المقبلة، حيث تمّ تأجيل العديد من المباريات على اختلافها في دول عدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات