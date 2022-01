باريس سان جيرمان يعلن إصابة ليونيل ميسي و3 لاعبين آخرين بفيروس كورونا

قال فريق باريس سان جيرمان المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، اليوم الأحد، إن مهاجمه الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي و3 لاعبين آخرين في الفريق أصيبوا بفيروس كورونا.

وأضاف النادي المنتمي للعاصمة الفرنسية أن اللاعبين الأربعة يخضعون حاليًّا للعزل الصحي وتطبّق عليهم الإجراءات الصحية المعمول بها.

Tests carried out during the winter break and before the resumption of training revealed 4 positive cases for Covid-19 among the players and 1 positive case among the staff. The people concerned are subject to the Covid protocols.

