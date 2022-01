ليفاندوفسكي يفوز بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في 2021

حاز البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني جائزة أفضل لاعب بالعالم، في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على جوائز “الأفضل” لعام 2021.

وأُعلِن عن فوز ليفاندوفسكي بالجائزة، الإثنين، خلال حفل الفيفا الذي أقيم افتراضيا في مقره بمدينة زيورخ السويسرية دون حضور المتنافسين على الجوائز المختلفة أو الضيوف بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا.

It is a great honor and pleasure to receive the title of FIFA The Best Men's Player 🏆

Thank you for your votes and your support 🙏#TheBest @FIFAWorldCup @FIFAcom pic.twitter.com/GdLwawCNK8

— Robert Lewandowski (@lewy_official) January 17, 2022