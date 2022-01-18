ليفاندوفسكي يفوز بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في 2021

حاز البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني جائزة أفضل لاعب بالعالم، في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على جوائز “الأفضل” لعام 2021.

وأُعلِن عن فوز ليفاندوفسكي بالجائزة، الإثنين، خلال حفل الفيفا الذي أقيم افتراضيا في مقره بمدينة زيورخ السويسرية دون حضور المتنافسين على الجوائز المختلفة أو الضيوف بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا.

It is a great honor and pleasure to receive the title of FIFA The Best Men's Player 🏆 Thank you for your votes and your support 🙏#TheBest @FIFAWorldCup @FIFAcom pic.twitter.com/GdLwawCNK8 — Robert Lewandowski (@lewy_official) January 17, 2022

وواصل ليفاندوفسكي -صاحب الأرقام القياسية العديدة مع بايرن ميونخ- كتابة التاريخ بانضمامه إلى قائمة اللاعبين الفائزين بالجائزة لعامين متتاليين.

وحاز ليفاندوفسكي الجائزة عن جدارة بعد استمرار مسيرته الرائعة مع بايرن والمنتخب البولندي وأرقامه المتميزة في 2021 ليتفوق بهذا على الأرجنتيني ليونيل ميسي والمصري محمد صلاح اللذين وصلا معه إلى القائمة النهائية للمرشحين للجائزة.

وخطف ليفاندوفسكي جائزة “الأفضل” للعام الثاني على التوالي بعدما تُوج بها للمرة الأولى بمسيرته الرياضية في النسخة الماضية على حساب البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي علما بأنه أصبح في النسخة الماضية أول لاعب من الدوري الألماني يفوز بالجائزة على مدار تاريخها الذي بدأ في 1991.

وللمرة الثانية في غضون 4 سنوات، عاند الحظ نجم كرة القدم المصري محمد صلاح في هذه التجربة ولم يفز بالجائزة رغم بلوغه القائمة النهائية للمرشحين، وحلّ ثالثا في 2018.

وبدد ليفاندوفسكي آمال ميسي في تعزيز الرقم القياسي الذي يحمله في عدد مرات الفوز بالجائزة، علما بأن آمال ميسي كانت ترتكز بشكل كبير على إنجاز وحيد في 2021 وهو الفوز مع منتخب بلاده بلقب كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا).

وفاز ميسي بالجائزة ست مرات سابقة (رقم قياسي) كانت أولاها في 2009 وأحدثها في 2019.

وكان ميسي ورونالدو قد احتكرا الجائزة على مدار سنوات طويلة منذ 2008 حتى عام 2019 باستثناء فوز الكرواتي لوكا مودريتش بالجائزة في 2018 بعد بلوغه نهائي كأس العالم 2018 في روسيا مع منتخب بلاده.

ونال توماس توخيل جائزة أفضل مدرب بعد قيادة تشيلسي الإنجليزي للقب دوري أبطال أوربا في مايو/أيار الماضي، على حساب غريمه المحلي مانشستر سيتي بعد 5 أشهر من توليه تدريب الفريق.

🚨🏆 Thomas Tuchel is the #TheBest FIFA Men’s Coach 2021! 🔵🧠 He had a year to remember with @ChelseaFC! pic.twitter.com/skVgbZTxCO — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 17, 2022

واستمرت هيمنة ألمانيا على الجائزة بعد فوز يورغن كلوب مدرب ليفربول بها في العامين الماضيين.

وفاز السنغالي إدوار مندي لاعب تشيلسي بجائزة أفضل حارس مرمى متفوقا على الألماني مانويل نوير حارس بايرن والإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان.

🚨🏆 #TheBest FIFA Men’s Goalkeeper 2021 Award goes to Edouard Mendy! 🧤🇸🇳 The greatest men’s goalkeeper in the world! pic.twitter.com/4bMxnyJ1k9 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 17, 2022

ونال المنتخب الدنماركي والطاقم الطبي والتدريبي للفريق جائزة اللعب النظيف بعد إنقاذ حياة كريستيان إريكسن خلال مباراة فنلندا في بطولة أوربا.

وحصد الأرجنتيني إيريك لاميلا لاعب إشبيلية الحالي جائزة أفضل هدف الذي أحرزه مع فريقه السابق توتنهام هوتسبير في مرمى أرسنال.

ومنح الفيفا جائزة استثنائية لكريستيانو رونالدو بعد انفراده بالرقم القياسي لعدد الأهداف الدولية إذ وصل إلى 115 هدفا في 184 مباراة مع منتخب بلاده البرتغال.

🏆✨ Cristiano Ronaldo is the recipient of #TheBest FIFA Special Award! 🇵🇹 Legend. Winner. Goalscoring machine. @Cristiano. pic.twitter.com/ZnzGMJKCEk — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 17, 2022

وجاءت تشكيلة العام بوجود دوناروما في حراسة المرمى وديفيد ألابا مدافع ريال مدريد وليوناردو بونوتشي لاعب يوفنتوس وروبن دياز قائد مانشستر سيتي في الدفاع.

وتكوّن خط الوسط من كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي وثنائي تشيلسي جورجينيو ونجولو كانتي بينما تشكّل خط الهجوم من ليفاندوفسكي وميسي ورونالدو والنرويجي إرلينج هالاند مهاجم دورتموند.