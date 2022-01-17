أمم أفريقيا.. غينيا الاستوائية تصعق الجزائر حاملة اللقب وتهزمها بهدفٍ دون رد (فيديو)

أنهت غينيا الاستوائية سلسلة اللاهزيمة للجزائر بعدما تغلبت عليها بهدفٍ دون رد، الأحد، ضمن منافسات المجموعة الخامسة من بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم “الكاميرون 2021”.

دخلت الجزائر المباراة بنسق هجومي مرتفع في سعي لرجال المدرب جمال بلماضي للتسجيل المبكر، وتفادي سيناريو الجولة الافتتاحية التي تعادل فيها “محاربو الصحراء” مع منتخب سيراليون.

وسيطر المنتخب الجزائري بنسبة وصلت إلى 70% على أحداث اللقاء وخلق العديد من الفرص في مناطق منتخب غينيا الاستوائية الذي اعتمد الدفاع المتأخر للحد من خطورة خصمه.

وعلى عكس مجريات المباراة، خطفت غينيا الاستوائية هدف الفوز، إثر ركلة زاوية أنهاها إستيبان أوبيانغ في شباك رايس مبولحي في الدقيقة 70.

وبهذا سجّل منتخب الجزائر أول خسارة له بعد سلسلة من 35 مباراة دون هزيمة تخللها الفوز بلقب كأس أمم أفريقيا النسخة الفائتة.

وتجمّد رصيد الجزائر عند نقطة وحيدة من جولتين في المركز الأخير خلف سيراليون (نقطتان) وغينيا الاستوائية الثانية بـ3 نقاط.

وتتقدم كوت ديفوار الصدارة بأربع نقاط، وتواجه الجزائر في الجولة الختامية من دور المجموعات في مباراة مصيرية لكلا المنتخبين.