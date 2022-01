“الأفضل في العالم”.. وارد براوس يسجل هدفا من ركلة حرة مباشرة من مسافة 32 مترا (فيديو)

أحرز لاعب الوسط الإنجليزي جيمس وارد براوس هدفًا مميزًا لفريقه (ساوثهامبتون) بركلة حرة مباشرة من مسافة 32 مترًا، في شباك مستضيفه (وولفرهامبتون)، في مباراة جمعت بينهما أمس السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونشر ساوثهامبتون عبر حسابه على تويتر، الأحد، مقطع فيديو للهدف الذي سجّله قائد الفريق، مكتفيًا بالتعليق بـ”الأفضل في العالم”.

وبهدفه، يكون وورد براوس في المركز الثاني كأكثر اللاعبين تسجيلًا للركلات الحرة المباشرة في البريميرليغ بـ12 هدفًا، خلف المتصدر النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام (18 هدفًا).

Only 𝗗𝗮𝘃𝗶𝗱 𝗕𝗲𝗰𝗸𝗵𝗮𝗺 has scored more direct free kicks in the Premier League than James Ward-Prowse 🤯 Let that sink in.#PL #OptusSport pic.twitter.com/2JXL8Ofd8q — Optus Sport (@OptusSport) January 16, 2022

وأشاد عدد كبير من الصحفيين وبعض اللاعبين الإنجليزيين السابقين على تويتر، بالهدف رغم أن الفريق خسر في المباراة بنتيجة 3-1، إلا أن براوس خطف الأنظار.

TAKE A BOW JAMES WARD-PROWSE! 😱 One of the best free kick takers in world football 🎯👏https://t.co/KlJ2S8clA8 — SPORTbible (@sportbible) January 15, 2022

وقال الصحفي الرياضي البريطاني جيمي وير: “وورد براوس هو أعظم منفّذ للركلات الحرة في تاريخ كرة القدم”.

James Ward-Prowse is the greatest free-kick taker in the history of football. There, I said it. — Jamie Weir (@jamiecweir) January 15, 2022

وعبّر اللاعب الإنجليزي السابق فابريس موامبا عن دهشته من الهدف، قائلًا: “يا له من هدف”، متسائلًا “هل هو أفضل منفّذ للركلات الحرة في العالم؟”.

What a goal by James Ward Prowse.

Is James Ward Prowse the best free-kick taker in the world? — fabrice muamba (@fmuamba6) January 15, 2022

وغرّد لاعب ليفربول السابق ديفيد تومبسون جيمس: “وورد براوس هو أكثر مسدد للكرة الميتة فتكًا رأيته منذ 20 عامًا، لكن معدل عمله كان مذهلًا”.

James Ward Prowse is the most lethal dead ball taker I’ve seen 20 years but his work rate is phenomenal aswel ❤️🔥 — David Thompson (@77thomo) January 15, 2022

ووصف أحد الصحفيين الرياضيين الركلات الحرة التي ينفّذها قائد ساوثهامبتون بأنها “فن”.

James Ward-Prowse’s free kicks are nothing less than art — Aaron West (@oeste) January 15, 2022

وأمس السبت، فاز وولفرهامبتون على ضيفه ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتقدم راؤول خيمينيز بهدف لوولفرهامبتون من ضربة جزاء في الدقيقة 37، ثم أضاف كونور كودي الهدف الثاني في الدقيقة 59، وتكفل جيمس وارد براوس بالهدف الوحيد لساوثهامبتون في الدقيقة 84 قبل أن يحرز اداما تراوري الهدف الثالث لوولفرهامبتون في الوقت بدل الضائع.

ورفع الفوز رصيد وولفرهامبتون إلى 31 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر.