رياضة|بريطانيا

“الأفضل في العالم”.. وارد براوس يسجل هدفا من ركلة حرة مباشرة من مسافة 32 مترا (فيديو)

لاعب الوسط الإنجليزي جيمس وارد براوس (غيتي)
16/1/2022

أحرز لاعب الوسط الإنجليزي جيمس وارد براوس هدفًا مميزًا لفريقه (ساوثهامبتون) بركلة حرة مباشرة من مسافة 32 مترًا، في شباك مستضيفه (وولفرهامبتون)، في مباراة جمعت بينهما أمس السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونشر ساوثهامبتون عبر حسابه على تويتر، الأحد، مقطع فيديو للهدف الذي سجّله قائد الفريق، مكتفيًا بالتعليق بـ”الأفضل في العالم”.

وبهدفه، يكون وورد براوس في المركز الثاني كأكثر اللاعبين تسجيلًا للركلات الحرة المباشرة في البريميرليغ بـ12 هدفًا، خلف المتصدر النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام (18 هدفًا).

وأشاد عدد كبير من الصحفيين وبعض اللاعبين الإنجليزيين السابقين على تويتر، بالهدف رغم أن الفريق خسر في المباراة بنتيجة 3-1، إلا أن براوس خطف الأنظار.

وقال الصحفي الرياضي البريطاني جيمي وير: “وورد براوس هو أعظم منفّذ للركلات الحرة في تاريخ كرة القدم”.

وعبّر اللاعب الإنجليزي السابق فابريس موامبا عن دهشته من الهدف، قائلًا: “يا له من هدف”، متسائلًا “هل هو أفضل منفّذ للركلات الحرة في العالم؟”.

وغرّد لاعب ليفربول السابق ديفيد تومبسون جيمس: “وورد براوس هو أكثر مسدد للكرة الميتة فتكًا رأيته منذ 20 عامًا، لكن معدل عمله كان مذهلًا”.

ووصف أحد الصحفيين الرياضيين الركلات الحرة التي ينفّذها قائد ساوثهامبتون بأنها “فن”.

وأمس السبت، فاز وولفرهامبتون على ضيفه ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتقدم راؤول خيمينيز بهدف لوولفرهامبتون من ضربة جزاء في الدقيقة 37، ثم أضاف كونور كودي الهدف الثاني في الدقيقة 59، وتكفل جيمس وارد براوس بالهدف الوحيد لساوثهامبتون في الدقيقة 84 قبل أن يحرز اداما تراوري الهدف الثالث لوولفرهامبتون في الوقت بدل الضائع.

ورفع الفوز رصيد وولفرهامبتون إلى 31 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند