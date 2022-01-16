أمم أفريقيا.. تونس تكتفي برباعية في موريتانيا وتحصد أول ثلاث نقاط (فيديو)

حققت تونس فوزًا كبيرًا على نظيرتها موريتانيا بأربعة أهداف دون مقابل، الأحد، ضمن منافسات المجموعة السادسة من نهائيات أمم أفريقيا لكرة القدم “الكاميرون 2021”.

وشهدت المباراة بداية قوية للمنتخب التونسي الذي نجح في تسجيل هدفين مُتتاليين عن طريق كل من: حمزة المثلوثي، ووهبي الخزري في الدقيقتين 4 و9.

وفرض منتخب “نسور قرطاج” أفضلية شبه مطلقة على مجريات اللعب، واستطاع الخزري إضافة هدف ثالث في الدقيقة 64، قبل أن يوقّع سيف الدين الجزيري على رابع الأهداف بعد دقيقتين فقط.

وسبق هذا اللقاء مواجهة أخرى جمعت غامبيا ومالي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله ضمن المجموعة ذاتها.

وبهذا تصدّرت مالي الترتيب رفقة غامبيا برصيد 4 نقاط لكل منهما، تليهما تونس بـ3 نقاط، وأخيرًا موريتانيا التي ودّعت البطولة رسميًا مع تلقيها الهزيمة الثانية وبقائها من دون نقاط.