أمم أفريقيا.. تعادل مثير بين غامبيا ومالي 1-1 بركلتي جزاء قرب النهاية (فيديو)

فرضت غامبيا بمشاركتها الأولى في كأس الأمم الافريقية لكرة القدم، التعادل 1-1 على مالي بعد تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد لاحتساب ركلتي جزاء متأخرتين ليحافظا على صدارة المجموعة السادسة، اليوم الأحد.

ويملك الفريقان أربع نقاط من مباراتين.

وأدركت غامبيا التعادل في الدقيقة الأخيرة عبر موسى بارو بعد لمسة يد ضد أحد لاعبي مالي التي تقدمت قبلها بعشر دقائق بعد ركلة جزاء نفّذها إبراهيما كوني بنجاح.

وتم احتساب ركلتي الجزاء بعد نصيحة حكم تقنية الفيديو للحكم المغربي سمير الكزاز بمشاهدة الواقعتين على شاشة في جانب الملعب.

وحصلت مالي على ركلة جزاء عقب عرقلة آداما “نوس” تراوري داخل المنطقة.

وضغطت مالي على مرمى غامبيا معظم وقت المباراة، واستحقت في النهاية التقدم بالنتيجة.

لكن غامبيا التي تشارك لأول مرة في النهائيات، وفازت على موريتانيا في المباراة الافتتاحية، حصلت على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة عندما لمست الكرة يد إيف بيسوما إثر تمريرة عرضية من إبريما كولي.

وتصدى آلاجي مودو جوبي حارس غامبيا لفرص عدة في الشوط الثاني للحفاظ على نظافة شباكه.

لكن غامبيا كانت الأقرب للتسجيل قبل ركلتي الجزاء، حيث سدد بارو ركلة حرة رائعة في الدقيقة 20 من مدى بعيد ارتدت من العارضة.

وسنحت له فرصة أخرى من ركلة حرة، لكن من مسافة أقرب قبل 7 دقائق من نهاية الشوط الأول ارتطمت مرة أخرى بإطار المرمى.