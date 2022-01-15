شاهد: فرحة القطري ناصر العطية بعد تتويجه بطلا لرالي داكار للمرة الرابعة

أعرب القطري ناصر العطية عن سعادته الكبيرة بفوزه بلقب النسخة 44 لرالي داكار الصحراوي في فئة السيارات للمرة الرابعة في مسيرته، وذلك مع ختام الجولة الثانية عشرة للرالي في مدينة جدة السعودية، اليوم الجمعة.

وتقدم العطية في الترتيب العام بفارق 27 دقيقة و46 ثانية على السائق الفرنسي سيباستيان لوب.

وبهذا اللقب الجديد، تساوى العطية في عدد ألقاب رالي دكار الصحراوي مع الفنلندي أري فاتانن، لكنه ما زال بعيدا عن الرقم القياسي المسجل باسم السائق بيتر هانسل، صاحب الألقاب الثمانية.

فرحة القطري ناصر #العطية بعد تتويجه بطلا لرالي داكار بالسعودية للمرة الرابعة pic.twitter.com/IWO2A83MXo — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 14, 2022

وعقب تتويجه بلقب الرالي، قال ناصر العطية “أهدي هذا الانجاز التاريخي إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وكذلك للقيادة القطرية ولجميع الداعمين”، منوها بالتنظيم الجيد للرالي في السعودية.

نعم! @AlAttiyahN يفوز بداكار مرة أخرى! 😍 عودة إلى بعض أعظم لحظاته في أصعب سباق في العالم!#داكار2022 pic.twitter.com/BJpefzMwDV — داكار – المملكة العربيّة السّعودية (@Dakar_arabic) January 14, 2022

وأوضح العطية أنه تمكن مع ملاحه من التفوق على جميع المنافسين منذ بداية الرالي، مبينا أهمية هذا الفوز بالنسبة له نظرا لتنظيم السباق في المنطقة الخليجية، مضيفا “الجميع كان ينتظر هذا الانتصار منذ عام 2020 بعد أن حصلنا على المركز الثاني في العامين الماضيين”.

🎙️@AlAttiyahN استمعوا إلى ناصر العطية الفائز عن فئة السيارات في داكار 2022 بعد أن حقق الأسطورة فوزه الرابع.#داكار2022 pic.twitter.com/TnFLVnzUrc — داكار – المملكة العربيّة السّعودية (@Dakar_arabic) January 14, 2022

وسبق للعطية التتويج بلقب رالي داكار أعوام 2011 و2015 و2019.

وبات العطية أول سائق عربي يفوز في السعودية.

اهدي الفوز لسيدي حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى ولشعبنا الكريم وللامة العربية شكرا من القلب لكل من دعمني في السباق شكرا للمملكة العربية السعودية على حسن الضيافة وروح الاخوة 🇶🇦🏆🇶🇦@TamimBinHamad @qatar_olympic @redbullmotors @redbull @TOYOTA_GR @OoredooQatar @JoaanBinHamad pic.twitter.com/rQVCqnaW5S — Nasser S Al Attiyah (@AlAttiyahN) January 14, 2022

جدير بالذكر أن رالي داكار للسيارات هو سباق ومنافسة للسيارات على أشد الطرق وعورة، وقد انطلق للمرة الأولى عام 1979 في العاصمة الفرنسية باريس.

وقررت السعودية استضافة سباق الرالي منذ عام 2020 على أرضها، في شراكة تستمر 10 سنوات حتى عام 2030.