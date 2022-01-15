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شاهد: فرحة القطري ناصر العطية بعد تتويجه بطلا لرالي داكار للمرة الرابعة

السائق القطري ناصر العطية أثناء تتويجه برالي داكار (رويترز)
14/1/2022

أعرب القطري ناصر العطية عن سعادته الكبيرة بفوزه بلقب النسخة 44 لرالي داكار الصحراوي في فئة السيارات للمرة الرابعة في مسيرته، وذلك مع ختام الجولة الثانية عشرة للرالي في مدينة جدة السعودية، اليوم الجمعة.

وتقدم العطية في الترتيب العام بفارق 27 دقيقة و46 ثانية على السائق الفرنسي سيباستيان لوب.

وبهذا اللقب الجديد، تساوى العطية في عدد ألقاب رالي دكار الصحراوي مع الفنلندي أري فاتانن، لكنه ما زال بعيدا عن الرقم القياسي المسجل باسم السائق بيتر هانسل، صاحب الألقاب الثمانية.

وعقب تتويجه بلقب الرالي، قال ناصر العطية “أهدي هذا الانجاز التاريخي إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وكذلك للقيادة القطرية ولجميع الداعمين”، منوها بالتنظيم الجيد للرالي في السعودية.

وأوضح العطية أنه تمكن مع ملاحه من التفوق على جميع المنافسين منذ بداية الرالي، مبينا أهمية هذا الفوز بالنسبة له نظرا لتنظيم السباق في المنطقة الخليجية، مضيفا “الجميع كان ينتظر هذا الانتصار منذ عام 2020 بعد أن حصلنا على المركز الثاني في العامين الماضيين”.

 

وسبق للعطية التتويج بلقب رالي داكار أعوام 2011 و2015 و2019.

وبات العطية أول سائق عربي يفوز في السعودية.

جدير بالذكر أن رالي داكار للسيارات هو سباق ومنافسة للسيارات على أشد الطرق وعورة، وقد انطلق للمرة الأولى عام 1979 في العاصمة الفرنسية باريس.

وقررت السعودية استضافة سباق الرالي منذ عام 2020 على أرضها، في شراكة تستمر 10 سنوات حتى عام 2030.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات