أمم أفريقيا.. نيجيريا تبلغ دور الـ16 بعد الفوز 3-1 على السودان (فيديو)

تأهل المنتخب النيجيري إلى دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه على المنتخب السوداني 3 – 1 اليوم السبت في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بالبطولة، المقامة حاليا بالكاميرون.

وسجل أهداف المنتخب النيجيري سامويل شوكويزي في الدقيقة الثالثة وتايوو أونيي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وموسيس سيمون في الدقيقة 46، وسجل هدف المنتخب السوداني والي الدين خضر في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

ورفع المنتخب النيجيري رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب، حيث سبق له الفوز على المنتخب المصري في الجولة الأولى بهدف نظيف، في حين توقف رصيد منتخب السودان عند نقطة واحدة حصدها من التعادل مع غينيا بيساو في الجولة الأولى.

ويلتقي المنتخب النيجيري في الجولة الثالثة الأخيرة مع غينيا بيساو، ويلعب منتخب السودان مع نظيره المصري.

ملخص مباراة نيجيريا 🇳🇬 والسودان 🇸🇩

المنتخب النيجيري يفوز على نظيره السوداني ويبلغ ثمن النهائي#كأس_أمم_أفريقيا#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 https://t.co/aF9Slit7xm — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 15, 2022

ولم يكن هناك أيّ فترة لجسّ النبض، حيث بادر المنتخب النيجيري بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة الثالثة عندما استلم موسيس سيمون الكرة داخل منطقة جزاء المنتخب السوداني ومررها إلى سامويل شوكويزي الذي قابلها بتسديدة مباشرة إلى داخل المرمى.

بعد هذا الهدف، فرض المنتخب السوداني سيطرته على مجريات اللقاء وبادر بشن هجمات على مرمى المنتخب النيجيري سعيًا لتعديل النتيجة، وفي المقابل تراجع المنتخب النيجيري إلى وسط ملعبه لامتصاص حماس لاعبي الفريق المنافس، مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة.

ورغم سيطرة المنتخب السوداني على مجريات اللقاء فإنه فشل في تشكيل أي خطورة حقيقية على مرمى المنتخب النيجيري حيث باءت كل محاولاته بالفشل أمام أقدام ورؤوس لاعبي المنتخب النيجيري، لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقائق العشر الأخيرة من الشوط الأول، التي شهدت نشاطا هجوميا ملحوظا للمنتخب النيجيري.

وكاد المنتخب النيجيري يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 36 عندما لعبت كرة عرضية قابلها وليام إيكونج بتسديدة تصدى لها علي أبو عشرين حارس السودان لترتد إلى تايوو أونيى الذي فشل في تسديدها قبل أن يشتتها الدفاع.

وفي ذات الدقيقة أهدر المنتخب النيجري فرصة هدف مؤكد عندما استلم جو أريبو الكرة داخل منطقة جزاء المنتخب السوداني من الناحية اليمنى وسدد الكرة لحظة خروج الحارس من مرماه لكنه لمسه لتسير الكرة بعرض الملعب ليقابلها أونيي بتسديدة من داخل منطقة الست الياردات، لكن الكرة اصطدمت بالقائم الأيسر وارتدت إلى موسيمس يمون الذي حاول قذفها إلى داخل المرمى لكن مصطفى الفادني مدافع السودان أبعدها عن خط المرمى.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل المنتخب النيجري الهدف الثاني عندما لعب ركلة حرة من الناحية اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء قابلها وليام إيكونج بضربة رأس، لكنها اصطدمت بجسد صلاح الدين نمر قبل أن تصطدم برأس تايوو أونيي وتعانق الشباك.

ومر الوقت الباقي من الشوط الأول بدون جديد، ثم أطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم المنتخب النيجيري بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 46 سجل المنتخب النيجيري الهدف الثالث عندما استلم موسيس سيمون الكرة داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية لتعانق الشباك.

وبعد هذا الهدف تحكم المنتخب النيجيري في إيقاع اللعب، وفرض سيطرته على مجريات اللقاء، في المقابل تراجع لاعبو المنتخب السوداني لوسط ملعبهم واختفت الخطورة تماما على المرميين لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 69 التي شهدت احتساب الحكم لركلة جزاء للمنتخب السوداني بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد، بعدما قام أولا أينا بالوقوف على قدم مصطفى كرشوم داخل منطقة الجزاء.

وسدد والي الدين خضر ركلة الجزاء بنجاح مسجلا الهدف الأول للمنتخب السوداني في الدقيقة 70.

واستمرت سيطرة المنتخب النيجيري على مجريات اللقاء ولكن بدون أي خطورة حقيقية على مرمى المنتخب السوداني، الذي حاول لاعبوه تقليص الفارق لكنهم لم يتمكنوا لينحصر اللعب في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز المنتخب النيجيري.