رياضة

أمم أفريقيا.. حارس المغرب يرفض الحديث بغير العربية في مؤتمر صحفي بالكاميرون (فيديو)

حارس مرمى المنتخب المغربي لكرة القدم ياسين بونو (غيتي)
14/1/2022

رفض حارس مرمى المنتخب المغربي لكرة القدم ياسين بونو طلب منظم المؤتمر الصحفي للحديث بلغة أخرى غير العربية، وذلك ضمن فعاليات بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في الكاميرون.

وردا على طلب الجهة المنظمة من بونو الحديث بالإنجليزية أو الفرنسية، رفض بونو إعادة جوابه بإحدى اللغتين قائلا “تلك مشكلتكم ومن الضروري توفير خدمة الترجمة”.

وأكمل بونو حديثه باللغة العربية في المؤتمر الصحفي مع مدرب المنتخب المغربي وحيد خليلوزيتش، أمس الخميس، عشية مباراة المغرب وجزر القمر.

ويأتي رفض بونو في ظل غياب ترجمة فورية من العربية إلى الإنجليزية أو الفرنسية.

وافتتح المغرب منافسات المجموعة بالفوز على غانا ليتقاسم بذلك الصدارة مع الغابون برصيد 3 نقاط لكل منهما.

وتغلبت الغابون على نظيرتها جزر القمر بهدفٍ دون رد، الإثنين، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من البطولة.

وتحتضن الكاميرون بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بين 9 يناير/كانون الثاني و6 فبراير/شباط 2022.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر