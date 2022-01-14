أمم أفريقيا.. حارس المغرب يرفض الحديث بغير العربية في مؤتمر صحفي بالكاميرون (فيديو)

رفض حارس مرمى المنتخب المغربي لكرة القدم ياسين بونو طلب منظم المؤتمر الصحفي للحديث بلغة أخرى غير العربية، وذلك ضمن فعاليات بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في الكاميرون.

وردا على طلب الجهة المنظمة من بونو الحديث بالإنجليزية أو الفرنسية، رفض بونو إعادة جوابه بإحدى اللغتين قائلا “تلك مشكلتكم ومن الضروري توفير خدمة الترجمة”.

وأكمل بونو حديثه باللغة العربية في المؤتمر الصحفي مع مدرب المنتخب المغربي وحيد خليلوزيتش، أمس الخميس، عشية مباراة المغرب وجزر القمر.

حارس المغرب يغضب على أحد المنظمين ويرفض التحدث بغير اللغة العربية في مؤتمر صحفي ضمن تغطية كأس أمم أفريقيا في الكاميرون #المغرب #كأس_أمم_إفريقيا #الكاميرون pic.twitter.com/2xfsM51EGC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 14, 2022

ويأتي رفض بونو في ظل غياب ترجمة فورية من العربية إلى الإنجليزية أو الفرنسية.

وافتتح المغرب منافسات المجموعة بالفوز على غانا ليتقاسم بذلك الصدارة مع الغابون برصيد 3 نقاط لكل منهما.

La séquence Bono lors de la conférence de presse ! pic.twitter.com/BxtBaCfEr1 — SOCCER212 (@SCCR_212) January 13, 2022

وتغلبت الغابون على نظيرتها جزر القمر بهدفٍ دون رد، الإثنين، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من البطولة.

وتحتضن الكاميرون بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بين 9 يناير/كانون الثاني و6 فبراير/شباط 2022.