أمم أفريقيا.. اللجنة المنظمة تعتمد نتيجة مباراة تونس ومالي و”كاف” يصدر بيانا

أكدت قناة (بي إن سبورتس) الرياضية أن اللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا المقامة حاليًا في الكاميرون قررت اعتماد نتيجة مباراة تونس ومالي دون اعتبار المنتخب التونسي منسحبًا.

وانتهت مواجهة تونس ومالي بفوز المنتخب المالي بهدف دون مقابل.

كما قررت اللجنة المنظمة عدم إعادة المباراة، وأقرت بأن الحكم الزامبي جاني سيكازوي تعرّض لوعكة صحية بسبب الحرارة.

في السياق، نشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الخميس، بيانًا رسميًا حول أحداث المباراة.

وقال الاتحاد في تغريدة على تويتر “جمع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم جميع التقارير اللازمة من المسؤولين الحاضرين في هذه المباراة”.

وأضاف “يتم إرسال هذه المستندات حاليًا إلى الهيئات المتخصصة في كاف، ولن يقدم الكاف أي تعليقات أخرى انتظارًا لنتائج التحقيقات”.

🤯 فضيحة تحكيمية حدثت في مباراة تونس ومالي 😱 الحكم أعلن عن نهاية المباراة قبل نهاية الوقت الأصلي في مناسبتين د85 ود89#كأس_أمم_أفريقيا | #تونس_مالي#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 pic.twitter.com/auyygNQPHc — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 12, 2022

وشهدت مباراة تونس مع مالي واقعة غريبة، حيث أعلن الحكم نهاية اللقاء في الدقيقة 85، قبل أن يتراجع ويكمل المباراة ثم ينهيها في الدقيقة 89، مما أثار اعتراض لاعبي تونس وجهازهم الفني.

وعقب مرور أكثر من ربع ساعة، عاد الطاقم التحكيمي إلى أرض الملعب لاستكمال المباراة بإضافة دقيقتين وقت بديل بجانب دقيقة من الوقت الأصلي، وهو ما رفضه المنتخب التونسي معلنًا التقدم بشكوى رسمية للمطالبة بإعادة المباراة.

هل تعاد مباراة #تونس ومالي في كأس أمم أفريقيا؟ pic.twitter.com/Wxd7jiTJVv — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 12, 2022

وتنص القوانين الدولية لكرة القدم على أنه في حالة إنهاء الحكم المباراة قبل انتهاء وقتها الأصلي لسبب ما، فإنها تعاد بالكامل أو تستكمل حسب ما تقرره اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي بناء على تقرير الحكم ومراقب المباراة.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز مالي بهدفٍ وحيد سجّله المهاجم إبراهيما كوني في الدقيقة 48 من علامة الجزاء.

احتمالات إعادة المباراة

في السياق، قال الصحفي التونسي شاكر الكنزالي إن قرار الاتحاد الأفريقي لم يصدر قرارًا بعد بشأن إعادة المباراة أم لا، وإن مثل هذه القرارات تأخذ بعض الوقت.

وأضاف الكنزالي للجزيرة مباشر أنه من الواضح أن حكم المباراة لم يكن جاهزًا لإدارتها، ضاربًا المثل بقرارات عدة أثناء سير اللقاء، مثل توجهه إلى الناحية الأخرى من الملعب ظنًا منه أن تقنية الفيديو موجودة فيها، وكذلك إعلانه إنهاء الوقت الأصلي للمباراة مرتين.

وحول سبب رفض لاعبي تونس العودة للمباراة بعد قرار استئنافها، قال الكنزالي إن المنتخب التونسي استغل خطأ الحكم للمطالبة بإعادة المباراة، معتقدًا ذلك من حقه.