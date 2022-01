بعد احتجازه 72 ساعة.. “ديوكوفيتش” يربح الاستئناف الذي قدمه للبقاء في أستراليا

أمر قاض أسترالي، اليوم الاثنين، بإخلاء سبيل نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميًا -على الفور- من مركز احتجاز تابع لوزارة الهجرة، قائلًا إن قرار الحكومة بإلغاء تأشيرة دخوله البلاد “يفتقر إلى المنطق”.

وأمر القاضي أنطوني كيلي بالإفراج عن ديوكوفيتش في غضون 30 دقيقة وإعادة جواز سفره إليه مما أعاد إحياء فرصة المصنف الأول عالميًا للفوز بلقبه 21 في البطولات الأربع الكبرى والانفراد بالرقم القياسي عندما تنطلق بطولة أستراليا المفتوحة في وقت لاحق هذا الشهر.

وفي المقابل، قال محامو الحكومة الاتحادية للمحكمة إن وزير الهجرة في البلاد يحتفظ بالحق في ممارسة سلطته الشخصية لإلغاء تأشيرة ديوكوفيتش مرة أخرى.

وقال كيلي، الذي انتقد استجواب ديوكوفيتش الذي استمر لساعات في مطار ملبورن عندما وصل يوم الأربعاء، إن إجراءات الاستجواب الطويل وإلغاء التأشيرة افتقرت إلى المنطق.

وأضاف القاضي أن ديوكوفيتش لم يمنح الوقت الكافي للتحدث إلى منظمي البطولة والمحامين للرد بشكل كامل بعد إخطاره بنية إلغاء تأشيرته. ويأمل ديوكوفيتش في حصد لقبه 21 في البطولات الأربع الكبرى خلال بطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق في 17 يناير/كانون الثاني.

لكن بدلًا من خوض التدريبات تم احتجاز اللاعب الصربي في فندق متواضع وتقدم بطعن على إلغاء تأشيرته بعد إيقافه في مطار ملبورن عند وصوله.

وأصبحت قضية ديوكوفيتش الشغل الشاغل لمعارضي إلزامية التطعيم حول العالم.

