بعد احتجازه 72 ساعة.. “ديوكوفيتش” يربح الاستئناف الذي قدمه للبقاء في أستراليا

أمر قاض أسترالي، اليوم الاثنين، بإخلاء سبيل نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميًا -على الفور- من مركز احتجاز تابع لوزارة الهجرة، قائلًا إن قرار الحكومة بإلغاء تأشيرة دخوله البلاد “يفتقر إلى المنطق”.

وأمر القاضي أنطوني كيلي بالإفراج عن ديوكوفيتش في غضون 30 دقيقة وإعادة جواز سفره إليه مما أعاد إحياء فرصة المصنف الأول عالميًا للفوز بلقبه 21 في البطولات الأربع الكبرى والانفراد بالرقم القياسي عندما تنطلق بطولة أستراليا المفتوحة في وقت لاحق هذا الشهر.

وفي المقابل، قال محامو الحكومة الاتحادية للمحكمة إن وزير الهجرة في البلاد يحتفظ بالحق في ممارسة سلطته الشخصية لإلغاء تأشيرة ديوكوفيتش مرة أخرى.

وقال كيلي، الذي انتقد استجواب ديوكوفيتش الذي استمر لساعات في مطار ملبورن عندما وصل يوم الأربعاء، إن إجراءات الاستجواب الطويل وإلغاء التأشيرة افتقرت إلى المنطق.

وأضاف القاضي أن ديوكوفيتش لم يمنح الوقت الكافي للتحدث إلى منظمي البطولة والمحامين للرد بشكل كامل بعد إخطاره بنية إلغاء تأشيرته. ويأمل ديوكوفيتش في حصد لقبه 21 في البطولات الأربع الكبرى خلال بطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق في 17 يناير/كانون الثاني.

لكن بدلًا من خوض التدريبات تم احتجاز اللاعب الصربي في فندق متواضع وتقدم بطعن على إلغاء تأشيرته بعد إيقافه في مطار ملبورن عند وصوله.

وأصبحت قضية ديوكوفيتش الشغل الشاغل لمعارضي إلزامية التطعيم حول العالم.

Happy New Year! Wishing you all health, love & joy in every moment & may you feel love & respect towards all beings on this wonderful planet. I’ve spent fantastic quality time with loved ones over break & today I’m heading Down Under with an exemption permission. Let’s go 2022! pic.twitter.com/e688iSO2d4 — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 4, 2022

ورفض ديوكوفيتش، المعارض لإلزامية التطعيم، الإفصاح عن حصوله على التطعيم من عدمه أو سبب سعيه للحصول على إعفاء طبي من أستراليا.

لكن الممثلين القانونيين عن ديوكوفيتش قالوا في طعنه إن اللاعب الصربي حصل على الإعفاء لإصابته بفيروس كورونا في ديسمبر/كانون الأول.

وأضاف اللاعب في طعنه أنه حصل على إعفاء من الاتحاد الأسترالي للتنس المنظم لبطولة أستراليا المفتوحة بالإضافة إلى خطاب من وزارة الداخلية يؤكد السماح بدخوله البلاد. وعارضت الحكومة الأسترالية ذلك.

وأشارت الحكومة إلى أن رسالة البريد الإلكتروني منها ليست ضمانا “لقبول ما يمكن وصفه بأنه إعفاء طبي” وأنه سيتم التحقيق في الحالة عند وصولها”. كما طعنت الحكومة على مطالبة ديوكوفيتش بإعفاء طبي على أساس أنه أصيب بكورونا وتعافى بعد أسبوعين.

وجاء في الدعوى “لا يوجد ما يشير إلى أن مقدم الطلب كان يعاني من ‭‭’‬‬مرض طبي خطير‭‭’‬‬ في ديسمبر 2021. كل ما قاله هو إنه جاءت نتيجة اختباره إيجابية لكوفيد-19. الأمران مختلفان”.

ونشرت صحيفة (ليكيب) الفرنسية صورة للاعب التقطت عندما نال جائزة “الأفضل” في الأيام التي قال إنه أصيب فيها بفيروس كورونا في 16 ديسمبر وفقا للفترة التي قدمها في الطعن. ونُشرت صور في وسائل التواصل الاجتماعي ظهر فيها حضور ديوكوفيتش بعض المناسبات في صربيا في الأيام التي تلت نتيجة الاختبار.

ولم يتضح هل كان ديوكوفيتش على دراية بالنتيجة الإيجابية للكشف عند أخذ هذه الصور.