أمم أفريقيا.. الرأس الأخضر تفوز على إثيوبيا بهدف وحيد (فيديو)
استهل منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي) مشواره في المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حاليًا في الكاميرون بفوز ثمين 1 / صفر على نظيره الإثيوبي، الأحد، لينعش آماله في الصعود للأدوار الإقصائية للبطولة.
وتم تقسيم المنتخبات الـ 24 المشاركة في البطولة إلى 6 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يصعد المتصدّر والوصيف لدور الـ 16، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست بالمسابقة القارية.
وحصد منتخب كاب فيردي أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمجموعة، ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف خلف المنتخب الكاميروني (المتصدّر)، المتساوي معه في الرصيد نفسه، عقب فوزه 2 / 1 على منتخب بوركينا فاسو في وقت سابق، الأحد، بالجولة الأولى للمجموعة.
في المقابل، بقي منتخب إثيوبيا بلا رصيد من النقاط، ليحتل المركز الرابع في ترتيب المجموعة.
تافاريز يقود الرأس الأخضر للفوز على إثيوبيا
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 9, 2022
وعانى المنتخب الإثيوبي من النقص العددي، بعدما تلقى مدافعه ياريد باريه البطاقة الحمراء في الدقيقة 12، ليستفيد كاب فيردي من النقص العددي في صفوف منافسه، عندما أحرز لاعبه جوليو تافاريس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول.
📺 سيناريو غريب يؤدي إلى أول بطاقة حمراء في بطولة أمم أفريقيا 2021#كأس_أمم_أفريقيا | #الكاميرون2021 #TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 pic.twitter.com/4hhQH7murI
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 9, 2022
ويلتقي منتخب كاب فيردي مع بوركينا فاسو في الجولة الثانية للمجموعة، الخميس المقبل، في حين يواجه منتخب إثيوبيا نظيره الكاميروني في اليوم ذاته، وبالجولة نفسها.