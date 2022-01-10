أمم أفريقيا.. هدف بوفال يمنح المغرب فوزا ثمينا على غانا (فيديو)

قاد سفيان بوفال منتخب المغرب إلى الفوز على غانا 1/صفر، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في الكاميرون.

وسجل بوفال هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83 من زمن اللقاء.

وجاء الشوط الأول خاليا من الفرص المتاحة للفريقين.

ووضح تأثر المنتخب المغربي بغياب العديد من لاعبيه بفعل الإصابات بكورونا وغيرها.

ولم يظهر المنتخب الغاني بالأداء المعهود عنه، ووضح نقص الدعم الهجومي في صفوف الفريق، رغم حضور المخضرم أندريه أيوا وشقيقه جوردان في قيادة خط هجوم الفريق، ومن خلفهما لاعب وسط أرسنال الإنجليزي توماس بارتي.

وغلب الأداء الدفاعي للفريقين، كما أن الهجمات على مرمى كل من ياسين بونو حارس مرمى المغرب وجوزيف ولاكوت حارس مرمى غانا لم تكن خطيرة.

واعتمد البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني للمنتخب المغربي على سفيان بوفال في قيادة خط الهجوم في ظل غياب يوسف النصيري المصاب.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، تواصل السجال بين الفريقين لكن في منتصف الملعب.

وسدد لاعب المنتخب المغربي زكريا أبو خلال كرة من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 83 استغل سفيان بوفال ارتباك الدفاع الغاني في تشتيت الكرة، لتصل إليه داخل منطقة الجزاء، ويضع الكرة في الشباك مسجلا هدف التقدم.

وحافظ المنتخب المغربي على تقدمه حتى الدقائق الأخيرة، لينتهي اللقاء بفوزه.