أمم أفريقيا.. السنغال تستهل مشوارها بفوز صعب على زيمبابوي بهدف وحيد (فيديو)

حقق المنتخب السنغالي فوزا بشق الأنفس في بداية مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون، وتغلّب على زيمبابوي 1/صفر، اليوم الإثنين، على ملعب كويكونج بمدينة بافوسام في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية.

وجاء هدف الفوز للسنغال في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع وسجله النجم ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي من ضربة جزاء.

وأفلت المنتخب السنغالي من فخ التعادل السلبي الذي كان سيشكل صدمة كبيرة في بداية مشواره، كونه أحد المرشحين بقوة للفوز بالبطولة الحالية.

وكان المنتخب السنغالي خسر أمام نظيره الجزائري (صفر/1) في نهائي النسخة الماضية من البطولة التي استضافتها مصر عام 2019، كما سبق له الوصول للنهائي في 2002 وخسر حينها أمام الكاميرون بركلات الترجيح.

أما منتخب زيمبابوي، فلم يسبق له تجاوز دور المجموعات في سجل مشاركاته، وقدّم أداء مقنعا في مباراة اليوم واقترب مرارا من هز شباك السنغال.

وفرض المنتخب السنغالي سيطرته وتفوقه الهجومي خلال نصف الساعة الأولى، لكن منتخب زيمبابوي دخل أجواء اللقاء بعدها وتبادل مع منافسه فترات الاستحواذ والضغط الهجومي.

وضغط المنتخب السنغالي بقوة في الوقت القاتل ليحصل على ضربة جزاء بداعي تصدي كلفن مادزونجوي للكرة بيده، وعاد الحكم إلى نظام حكم الفيديو المساعد (فار) قبل تأكيد القرار.

وتقدم ماني لتنفيذ ضربة الجزاء وأسكن الكرة في الشباك.

وجاءت أولى فرص المباراة في الدقيقة الأولى للمنتخب السنغالي، حيث سدد بونا سار لاعب بايرن ميونخ الألماني كرة زاحفة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم مباشرة.

📽️ ملخص المباراة هدف ساديو ماني في الوقت بدل الضائع يحسم أول ثلاث نقاط للسنغال في #كأس_الأمم_الأفريقية2021 #الكاميرون2021 | #SENZWE | @Football2Gether pic.twitter.com/7PdQlSTkZ7 — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 10, 2022

وفرض المنتخب السنغالي تفوقه منذ البداية، وشكل ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي وكيتا بالدي لاعب كالياري الإيطالي مصدرَي إزعاج لدفاع زيمبابوي.

وواصل المنتخب السنغالي سيطرته وضغطه الهجومي، لكن زيمبابوي استعرض تنظيما دفاعيا واضحا ونجح في إبعاد الخطورة عن مرماه.

وسدد المدافع السنغالي فودي بالو توريه كرة مباغتة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 19 لكنها مرت بجوار القائم.

وبعدها بثوان، ضاعت فرصة ثمينة على المنتخب السنغالي، حيث تلقى بونا سار طولية داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة لكنها مرت بجوار القائم مباشرة.

وتغيرت ملامح المباراة بعد مرور نصف ساعة، حيث دخل منتخب زيمبابوي في الأجواء بشكل أكبر وقدّم أكثر من محاولة هجومية جادة بحثا عن أي هفوة دفاعية تمكنه من هز الشباك.

وبدت المباراة متكافئة بين الفريقين في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بل وتفوق منتخب زيمبابوي نسبيا أملا في التقدم، لكن كلا المنتخبين لم ينجح في هز الشباك لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وبدت المباراة متوازنة بشكل أكبر في الشوط الثاني، وتمسّك منتخب زيمبابوي بالتماسك الدفاعي وحسن التمركز.

وبمرور الوقت، تراجع الإيقاع شيئا ما، كما تراجعت الحدة الهجومية لكلا الفريقين.

ودفع مدرب زيمبابوي في الدقيقة 71 باللاعب تاباني كاموسوكو بدلا من كونداي بينيو.

وضاعت فرصة ثمينة أخرى على المنتخب السنغالي في الدقيقة 76، حيث انطلق البديل حبيب ديالو نحو منطقة الجزاء ومرر عرضية باتجاه ساديو ماني غير المراقب، لكن الحارس انقض على الكرة وأمسك بها.

وواصل المنتخبان تبادل الفرص الهجومية، ثم ضغط المنتخب السنغالي ليحصل على ضربة الجزاء التي حسم بها المباراة.