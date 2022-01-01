مانشستر سيتي يقلب الطاولة على أرسنال وينتزع فوزا صعبا بهدفين مقابل هدف (فيديو)

انتزع فريق مانشستر سيتي فوزا صعبا من مضيفه أرسنال 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم السبت.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدف سجله بوكايو ساكا في الدقيقة 31.

وأحرز رياض محرز التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، احتسبها الحكم بعد مراجعة الفيديو، إثر إعاقة غرانيت تشاكا لبرناردو سيلفا داخل منطقة الجزاء.

وأضاع غابرييل مارتنيلي فرصة ذهبية لإعادة التقدم لأرسنال بعد لحظات من هدف التعادل قبل طرد غابرييل ماغاليس في الدقيقة 59 لحصوله على الإنذار الثاني عقب مخالفة ضد غابرييل غيسوس.

وتمكن رودري من تسجيل هدف الفوز لمانشستر سيتي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وغاب ميكل أرتيتا مدرب أرسنال عن المباراة بسبب إصابته بفيروس كورونا.

بهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 53 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد أرسنال عند 35 نقطة في المركز الرابع.