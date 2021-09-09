مصر.. عالم أزهري يطلق مبادرة للصلح بين الأهلي والزمالك.. والأخير يرحب

أطلق الشيخ أسامة الأزهري، مستشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “مبادرة صلح” بين المؤسسات الكروية في مسجد (الفتاح العليم) بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الأزهري في لقاء تلفزيوني “يؤذيني أذى كبير أن أرى أبناء بلدي يهين بعضهم بعضا، وتنتقل الشتائم للمؤسسات الكروية والسخرية والخوض والتطاول ورفع القضايا في المحاكم”.

وأضاف “أقول لكل المشاهدين، المشهد مرفوض ولا يليق بمصر، والكلمة التي يوصف بها هذا المشهد من العصبية المرفوضة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (ليس منّا من دعا إلى عصبية)”.

وأوضح “وليس منا يعني خارج عن السياق، يعني مرفوض، حولوا الطاقة إلى تنافس شريف ووصول بمصر للمكانة اللائقة بها ما نفعله تشاهده جهات خارج مصر”.

واختتم “أدعو فيها شيكابالا وأحمد مجاهد وإبراهيم عيسى وقيادات الأهلي والزمالك ومصطفى محمد وحسام البدري ولكل من يحب أن يحضر لنطوي هذه الصفحة”.

من جانبه، أعلن نادي الزمالك في بيان دعمه لمبادرة الأزهري، مشيرا إلى العلاقات التاريخية والقواسم المشتركة التي تجمع الناديين وذلك بمناسبة مباراة السوبر الأفريقي لكرة اليد بين الأهلي والزمالك، والتي تقام مساء غد الجمعة.

وعبر مغردون عن ترحيبهم بتلك المبادرة والتي تعد خطوة لطي الخلافات، بينما رأى آخرون أن التعصب سينتهي حقا إذا طُبقت اللوائح والتزم الإعلام بمعايير المهنية والدقة في تغطية أخبار الفريقين.

جميلة مبادرة الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية للمؤسسات الكروية لجلسة صلح ونبذ التعصب بمسجد الفتاح العليم لطي صفحات الإساءة والشتائم وتوجيه الطاقة السلبية إلى نجاح وليس صراع. — Mohamed Elgohary (@Mohamd_elgohary) September 8, 2021

مستشار رئيس الجمهورية يدعوا لمبادرة صلح بين الأهلي و الزمالك "الصلح"لا يأتي بالمبادرات بل بإقامة "العدل"بين جميع الأطراف و طرد الفسدة من باب إتحاد الكُرة و معهم " حكامهم"و عدم توجيه المبارايات و أحتكار القنوات الإعلامية لنشر الأكاذيب علي الأهلي فإذا و فرت كل هذا سينتهي التعصب… — Dr.Mohamed Khawassek (@DKhawassek) September 9, 2021

خلاص يا عم الشيخ

إحنا نتكل على الله ونقفل كل المحاكم وأقسام الشرطة والنيابات

ونحل كل الهيئات الرقابية ولجان المراقبة والمتابعة

ونستبدل كل ده بقعدات عرفية فى مسجد الفتاح العليم

إيه العبث اللى إحنا بنعيشه ده؟ pic.twitter.com/pRGAle8OYE — ميزو (@mohamedzaki73) September 9, 2021