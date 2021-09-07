بعد إقالة حسام البدري.. ماذا يحتاج المنتخب المصري ليتمكن من بلوغ المونديال؟ (فيديو)

قال الناقد الرياضي علاء صادق إن المنتخب المصري لكرة القدم يحتاج إلى العديد من العناصر حتى يستطيع بلوغ نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في دولة قطر العام القادم.

وحدد صادق في حوار مع الجزيرة مباشر تلك العناصر في الجوانب التالية:

إدارة سليمة عن طريق اتحاد كرة قدم “محترم”.

مسابقة محلية “محترمة خالية من المجاملات والفوضى”.

جهاز فني أجنبي رفيع المستوى.

وأكد صادق أن تلك العناصر غير متوفرة الآن للمنتخب المصري، الذي ليس له حاليًا غير مجموعة من اللاعبين الأكفاء، القادرين على الوصول إلى المونديال في حالة توفر الإدارة الجيدة.

بعد قرار إقالة مدرب المنتخب المصري #حسام_البدري.. ماذا يحتاج المنتخب المصري كي يصل إلى #قطر2022؟ مع الناقد الرياضي د. علاء صادق pic.twitter.com/jMMIuJbD0r — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 6, 2021

وأوضح صادق أن تلك المجموعة من اللاعبين تضم أفضل حارس مرمى في أفريقيا (محمد الشناوي) وأفضل مهاجم في أفريقيا (محمد صلاح) بالإضافة إلى لاعبين نجحوا في تحقيق ألقاب أفريقية مع أنديتهم، وكذلك مجموعة من المحترفين، لكنه أشار إلى أن تلك المجموعة تعيش حالة من الفوضى بسبب الأداء السيء لاتحاد كرة القدم.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أصدر قرارًا أمس الإثنين بإقالة حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني والجهاز المعاون له بعد يوم من تعادل المنتخب مع نظيره الغابوني 1-1 ضمن تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وذكر الاتحاد المصري في بيان عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أنه قرر في اجتماعه الطارئ برئاسة أحمد مجاهد، توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق.

كما قرر الاتحاد المصري استمرار انعقاد اجتماعه الطارئ للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال اليومين المقبلين.

🔴 توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول…⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/F1UW1fqx8o — EFA.eg (@EFA) September 6, 2021

وتعرض أداء المنتخب المصري لانتقادات شديدة بداية من مباراة أنغولا في القاهرة الأسبوع الماضي التي جاء الفوز فيها 1-صفر بركلة جزاء بعد 5 دقائق من البداية.

وزادت الانتقادات للبدري بسبب الأداء الباهت وغياب الفاعلية الهجومية بعد تعادل مصر، بطلة أفريقيا 7 مرات، بصعوبة 1-1 خارج أرضها مع الغابون بهدف في الدقيقة قبل الأخيرة، أول أمس الأحد، ضمن الجولة الثانية للمجموعة السادسة في تصفيات كأس العالم.

وأعلن البدري فور وصوله للقاهرة أنه رفض تقديم استقالته بناء علي طلب أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة المصري.

وأضاف أنه لم يفشل في مهمته مع الفريق، مؤكدًا قدرته على تنفيذ كل المهام التي تم تكليفه بها، مشيرًا إلى تأهل الفريق لبطولة كأس أمم أفريقيا وتصدره لمجموعته في تصفيات كأس العالم.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق نقطة واحدة عن ليبيا التي تلعب، اليوم الثلاثاء، خارج أرضها ضد أنغولا متذيلة الترتيب، بينما وضعت الغابون أول نقطة في رصيدها بعد خسارتها أمام ليبيا الأسبوع الماضي.

وسيلتقي المنتخب المصري مع ليبيا الشهر المقبل ضمن الجولة الثالثة.

وقاد البدري (61 عامًا) مصر إلى نهائيات كأس الأمم الافريقية في الكاميرون العام الماضي، ولم يخسر أي مباراة خلال فترة توليه تدريب منتخب بلاده منذ 2019.