إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر.. إليك التفاصيل

أقال الاتحاد المصري لكرة القدم حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني والجهاز المعاون له بعد يوم من تعادل المنتخب مع نظيره الغابوني 1-1 ضمن تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم (قطر 2022).

وذكر الاتحاد المصري في بيان عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أنه قرر في اجتماعه الطارئ، اليوم الإثنين، برئاسة أحمد مجاهد، توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق.

🔴 توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول…⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/F1UW1fqx8o — EFA.eg (@EFA) September 6, 2021

كما قرر الاتحاد المصري استمرار انعقاد اجتماعه الطارئ للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال اليومين المقبلين.

وتعرض أداء الفريق لانتقادات شديدة بداية من مباراة أنغولا في القاهرة الأسبوع الماضي والتي جاء الفوز فيها 1-صفر بركلة جزاء بعد خمس دقائق من البداية.

وزادت الانتقادات للبدري بسبب الأداء الباهت وغياب الفعالية الهجومية بعد تعادل مصر، بطلة أفريقيا سبع مرات، بصعوبة 1-1 خارج أرضها مع الغابون بهدف في الدقيقة قبل الأخيرة، أمس الأحد، ضمن الجولة الثانية للمجموعة السادسة في تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

وأعلن البدري، اليوم الاثنين، فور وصوله للقاهرة أنه رفض تقديم استقالته بناء علي طلب أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة المصري.

وأضاف أنه لم يفشل في مهمته مع الفريق، مؤكدا قدرته على تنفيذ كل المهام التي تم تكليفه بها، مشيرا إلى تأهل الفريق لبطولة كأس أمم أفريقيا وتصدره لمجموعته في تصفيات كأس العالم.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة، بفارق نقطة واحدة عن ليبيا التي تلعب، غدا الثلاثاء، خارج أرضها ضد أنغولا متذيلة الترتيب، بينما وضعت الغابون أول نقطة في رصيدها بعد خسارتها أمام ليبيا الأسبوع الماضي.

وسيلتقي المنتخب المصري مع ليبيا الشهر المقبل ضمن الجولة الثالثة.

وقاد البدري (61 عاما) مصر إلى نهائيات كأس الأمم الافريقية في الكاميرون العام المقبل، ولم يخسر أية مباراة خلال فترة توليه تدريب منتخب بلاده منذ 2019.