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سيل من المديح على رونالدو بعد تألقه مع يونايتد في دوري الأبطال (فيديو)

رونالدو سعيدا بتسجيل هدف الفوز ضد فياريال (رويترز)
رونالدو سعيدا بتسجيل هدف الفوز ضد فياريال (رويترز)
30/9/2021

أشاد النرويجي أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائلا إنه أظهر قوته الذهنية بتسجيل هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع لينتصر الفريق 2-1 على فياريال في دوري أبطال أوربا.

ولم يقدم رونالدو الكثير في المباراة إلى أن هز الشباك في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح يونايتد الفوز على نظيره الإسباني.

وأضاف سولشار أن “هذا ما كان يفعله طيلة مسيرته، إنه قوي من الناحية الذهنية ويحافظ على تركيزه طيلة المباراة. أشاهده طيلة اليوم وأتابع طريقة استعداده للمباريات”.

وأشار إلى أن رونالدو “فعل هذا في العديد من المرات وعندما تشاهده (مع البرتغال) ضد أيرلندا الشهر الماضي وقد أهدر ركلة جزاء ثم لم يلمس الكرة كثيرا وبعد ذلك أحرز هدفين بضربتي رأس في الدقائق الأخيرة”.

وأضاف انه عندما يحصل رونالدو “على مثل هذه الفرصة ستتحول إلى هدف. هذا يوضح مدى كفاءة لمسته الأخيرة والهدوء الذي يتحلى به عندما تتاح له هذه الفرصة”.

وقال المدرب النرويجي إن بإمكان رونالدو الاستمرار في اللعب على المستوى الأعلى حتى بلوغه عامه 40.

وأحرز رونالدو أربعة أهداف منذ عودته إلى ناديه السابق يونايتد قادما من يوفنتوس الإيطالي في أغسطس آب الماضي بعد غياب استمر 12 عاما.

وأشاد سولشار باللياقة البدينة المتميزة التي يتمتع بها رونالدو، 36 عاما، والذي أصبح في الأسبوع الماضي اللاعب الأعلى دخلا على مستوى العالم متفوقا على الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي.

وتوج رونالدو بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات.

كما أشاد الاتحادان الدولي والأوربي لكرة القدم بالنجم البرتغالي بعد تسجيله هدف الفوز لليونايتد ضد فياريال، خاصة مع تزامن ذلك مع تحطيمه للرقم القياسي في عدد المباريات بدوري أبطال أوربا.

وأصبح رونالدو أكثر لاعب يشارك في مباريات في تاريخ البطولة بعد أن خاض 178 مباراة في المسابقة، متفوقا على الحارس الإسباني إيكر كاسياس صاحب 177 مشاركة.

ونشر حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على تويتر فيديو لأول أهداف البرتغالي في المسابقة، وعلق قائلا “يا لها من طريقة ليحتفل رونالدو بآخر رقم قياسي له في دوري الأبطال الليلة الماضية”.

كما استعرض دوري أبطال أوربا على حسابه على تويتر أرقام رونالدو، معلقا: “كريستيانو رونالدو، لقد فعلها مرة أخرى”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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