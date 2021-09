سيل من المديح على رونالدو بعد تألقه مع يونايتد في دوري الأبطال (فيديو)

أشاد النرويجي أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائلا إنه أظهر قوته الذهنية بتسجيل هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع لينتصر الفريق 2-1 على فياريال في دوري أبطال أوربا.

ولم يقدم رونالدو الكثير في المباراة إلى أن هز الشباك في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح يونايتد الفوز على نظيره الإسباني.

وأضاف سولشار أن “هذا ما كان يفعله طيلة مسيرته، إنه قوي من الناحية الذهنية ويحافظ على تركيزه طيلة المباراة. أشاهده طيلة اليوم وأتابع طريقة استعداده للمباريات”.

وأشار إلى أن رونالدو “فعل هذا في العديد من المرات وعندما تشاهده (مع البرتغال) ضد أيرلندا الشهر الماضي وقد أهدر ركلة جزاء ثم لم يلمس الكرة كثيرا وبعد ذلك أحرز هدفين بضربتي رأس في الدقائق الأخيرة”.

وأضاف انه عندما يحصل رونالدو “على مثل هذه الفرصة ستتحول إلى هدف. هذا يوضح مدى كفاءة لمسته الأخيرة والهدوء الذي يتحلى به عندما تتاح له هذه الفرصة”.

⚽️ Most goals in history (136) 👕 Most appearances (178) 😮 Most goals in a season (17) 🤯 Most goals in knockout stages (67) 🔥 Only player to score in 11 straight games 🏆 Only player to score in 3 finals #UCL pic.twitter.com/SyRXiouyhH

وقال المدرب النرويجي إن بإمكان رونالدو الاستمرار في اللعب على المستوى الأعلى حتى بلوغه عامه 40.

وأحرز رونالدو أربعة أهداف منذ عودته إلى ناديه السابق يونايتد قادما من يوفنتوس الإيطالي في أغسطس آب الماضي بعد غياب استمر 12 عاما.

وأشاد سولشار باللياقة البدينة المتميزة التي يتمتع بها رونالدو، 36 عاما، والذي أصبح في الأسبوع الماضي اللاعب الأعلى دخلا على مستوى العالم متفوقا على الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي.

وتوج رونالدو بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات.

كما أشاد الاتحادان الدولي والأوربي لكرة القدم بالنجم البرتغالي بعد تسجيله هدف الفوز لليونايتد ضد فياريال، خاصة مع تزامن ذلك مع تحطيمه للرقم القياسي في عدد المباريات بدوري أبطال أوربا.

وأصبح رونالدو أكثر لاعب يشارك في مباريات في تاريخ البطولة بعد أن خاض 178 مباراة في المسابقة، متفوقا على الحارس الإسباني إيكر كاسياس صاحب 177 مشاركة.

ونشر حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على تويتر فيديو لأول أهداف البرتغالي في المسابقة، وعلق قائلا “يا لها من طريقة ليحتفل رونالدو بآخر رقم قياسي له في دوري الأبطال الليلة الماضية”.

⏪ #TBT to 2007 and @Cristiano's first @ChampionsLeague goals… in his 27th appearance.

💨 Fair to say the competition's all-time leading scorer has picked up the pace in the time since!

🤩 What a way for CR7 to mark his latest #UCL record last night.pic.twitter.com/KjSaYfpITw

— FIFA.com (@FIFAcom) September 30, 2021