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رياضة

خسارة ريال مدريد صنفت الأكبر.. تعرف على أقوى 10 نتائج صادمة في دوري أبطال أوربا

صنفت خسارة الريال على أنها أكبر صدمة منذ سنوات (رويترز)
صنفت خسارة الريال على أنها أكبر صدمة منذ سنوات (رويترز)
29/9/2021

حقق نادي شيريف تيراسبول القادم من مولدوفا واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ دوري أبطال أوربا لكرة القدم بفوزه على ريال مدريد 2-1.

وصنفت شركة غريسنوت المتخصصة في تحليل البيانات هذا الانتصار على أنه أكبر صدمة منذ إطلاقها مؤشر مسابقات الأندية الأوربية في 2010.

وحقق تيراسبول المشارك لأول مرة في دوري الأبطال هذه المعجزة في ملعب برنابيو معقل ريال مدريد أمس الثلاثاء بعد أن سجل سيباستيان تيل لاعب وسط لوكسمبورغ هدف الفوز القاتل بتسديدة هائلة من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 89.

وتقدم تيراسبول على عكس سير اللعب بضربة رأس من جاسوربك ياخشيبويف، بينما أدرك كريم بنزيما التعادل لبطل أوربا 13 مرة من ركلة جزاء في الشوط الثاني قبل أن يسجل تيل هدف الانتصار.

وطبقا لشركة غريسنوت، كان تيراسبول المغمور يملك فرصة نسبتها 1.4% فقط للفوز بهذه المباراة.

وكانت أكبر صدمة سابقة في البطولة حين فاز سيلتيك 2-1 على برشلونة في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 حيث كان الفريق الأسكتلندي يملك وقتها فرصة تصل نسبتها إلى 7.1% فقط للفوز على النادي الكتالوني.

واحتل أتلانتا المركز الثالث بفوزه خارج الديار 2-صفر على ليفربول في نوفمبر من العام الماضي يليه فوز أياكس الساحق 4-1 على ريال مدريد في مارس/آذار 2019.

ويأتي أولمبيك ليون في المركز الخامس في قائمة أكبر الصدمات في تاريخ البطولة بفوزه 2-1 على مضيفه مانشستر سيتي في سبتمبر/أيلول 2018.

وجاء فوز أياكس 2-1 على مضيفه يوفنتوس في أبريل/نيسان 2019 في المركز السادس. ويحتل انتصار باتي بوريسوف ممثل روسيا البيضاء 3-1 على مضيفه ليل في سبتمبر 2012 المركز السابع.

وجاء فوز ليون خارج الديار 3-1 على مانشستر سيتي في أغسطس/آب العام الماضي في المركز الثامن يليه فوز بازل السويسري خارج أرضه 2-1 على تشلسي في سبتمبر 2013.

ويحتل انتصار مانشستر يونايتد 2-1 على مضيفه يوفنتوس في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 المركز العاشر.

المصدر : وكالات

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