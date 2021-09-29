بين السخرية والإشادة والاستنكار.. لقطة ميسي أسفل حائط صد فريقه تثير ردود فعل واسعة (فيديو)

أثارت لقطة استلقاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسفل حائط الصد لفريق باريس سان جيرمان، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب فوز الفريق الفرنسي على ضيفه مانشستر سيتي 2-صفر، أمس الثلاثاء.

وتداول رواد مواقع التواصل، مقاطع فيديو وصورا لميسي وهو يستلقي على الأرض خلف حائط صد فريقه أثناء تسديد الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي لركلة حرة مباشرة في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة ضمن منافسات دوري أبطال أوربا. وتنوعت ردود الأفعال بين السخرية والتعجب والاستنكار والإشادة.

وانتقد المدافع الإنجليزي السابق ريو فيرديناند اللقطة، وقال أثناء تحليله على المباراة في إحدى القنوات الرياضية “لا يمكنك ذلك! إنه عدم احترام!”، مضيفا “إذا كنت أنا في هذا الفريق، فسأقول له، لا، لا، لا، سأستلقي بدلا منك”.

من ناحيته، عبّر المحلل في قنوات بي إن سبورتس الرياضية طارق الجلاهمة، عن دهشته مما فعله ميسي، قائلا “لأول مرة في حياتي أُشاهد ميسي خلف الحائط”.

على الجانب المقابل، أبدى آخرون تقديرهم لما قام به ميسي، مؤكدين أن ذلك يعكس رغبة النجم الأرجنتيني على النجاح، وإصرارا منه على القيام بكل ما يتطلب لتحقيق ذلك.

كما رأى البعض أن ذلك يعكس احتراما من ميسي للفريق المنافس وللعبة كرة القدم، خاصة أنه بادر من نفسه إلى الاستلقاء أرضا دون أن يطلب أحد منه ذلك.

بدوره، نشر البرازيلي نيمار -زميل ميسي في الفريق- لقطة ميسي عبر خاصية القصص في إنستغرام، وعلق عليها مازحا “ماذا تفعل هناك؟”.

ونشرت إحدى الصفحات الرياضية، صورة تجمع بين استلقاء النجم الأرجنتيني خلف الحائط واحتفاله بالهدف، معلقة عليها “ميسي يفعل كل شيء”.

كما شاركت بعض الصفحات الرياضية وغير الرياضية لقطة استلقاء ميسي، معلقة عليها بطريقة ساخرة.

ليلة مثالية

وافتتح إدريسا غاي التسجيل لسان جيرمان في الدقيقة الثامنة ثم أضاف ميسي الهدف الثاني بشكل رائع في الدقيقة 74.

من جهته، أعرب ميسي عن سروره البالغ بتوقيع هدفه الأول بقميص سان جيرمان وقيادة فريقه للفوز.

وقال ميسي في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة “كانت ليلة مثالية أمام منافس رائع”.

وأضاف “بالنسبة لنا كان من المهم للغاية الفوز بعد التعادل على ملعب كلوب بروج 1-1 في الجولة الأولى”.

وختم الساحر الأرجنتيني بالقول “مسرور للغاية بالتسجيل، لم ألعب كثيرا مؤخرا، خضت مباراة واحدة فقط هنا على ملعب حديقة الأمراء، أتأقلم بشكل تدريجي، الشيء الأهم هو مواصلة الفوز”.

تهنئة الخليفي

من جانبه، هنأ رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، لاعبي الفريق بعد الفوز.

وبعد انتهاء اللقاء، توجه الخليفي إلى غرفة تغيير الملابس لتهنئة جميع اللاعبين بنفسه، وتحية أبرز نجومه مثل ميسي ونيمار ومبابي.

Après cette victoire face à Manchester City, le président Nasser Al-Khelaïfi est allé féliciter les joueurs dans le vestiaire 🔴🔵#𝐏𝐒𝐆𝐌𝐂𝐈 pic.twitter.com/yR0biMPO1X — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 28, 2021

ونشر الحساب الرسمي لباريس سان جيرمان على موقع تويتر، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو للحظة دخول الخليفي لغرفة الملابس وتهنئة اللاعبين.

وبفوزه أمس، تصدر باريس سان جيرمان المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط متساويا في النقاط مع كلوب بروج البلجيكي، بينما بقي مانشستر سيتي بـ3 نقاط في المركز الثالث، ولايبزيغ أخيرا بدون نقاط، مع تبقي 4 مباريات لكل فريق.

ميسي معندوش مشكلة ينزل علي الأرض حتي لو هيبان بالشكل المهين دا لأسطورة بحجمه،معندوش مشكلة يضحي ببلن لجريزمان مع انه فاضله جول علي الهاتريك، ملوش في جو الشو واللقطة فرقته عنده في المقام الاول

أنا بحب ميسي الإنسان واللاعب لو في شخص في حياتي بفضل بنفس الشغف والحب دا اتجاهه فهو ميسي pic.twitter.com/DAxy8Yn2Iw — 𝑵𝒐𝒖𝒓𝒂𝒏. (@Nouran_Taha10) September 28, 2021

كثرت اوراقك يا ليو ميسي، معادش يقدروك يا ليو ميسي، معادش يهابوك يا ميسي، معادش يخافوك و يخافوا منك يا ميسي مش قادره نشوفها غير هيك 😭pic.twitter.com/nM8Y4QPx0f — أُمَيْمَة| Zidane (@Ou_maima_rm) September 29, 2021

ماركينهوس كان ينادي للاعب يقف تحت الحائط الكل تهرب ميسي بنفسه فعلها في رسالة لروح الفريق .. بعدها بدقائق جاء فاول ثاني وراح مبابي وأخذ مكان ليو بالخلف المعلق الأنجليزي قال "مبابي الآن يقول لنفسه طالما ميسي فعلها سأفعلها" pic.twitter.com/2tr3RIsi0y — محمد بن بداح (@M_bdah) September 29, 2021