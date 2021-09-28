تداولت حسابات رياضية فيديو للاعب يحرز هدفا من منتصف الملعب، حيث سدد اللاعب الكرة مباشرة صوب المرمى محرزا هدفا لفريقه بعد ثانية واحدة من استئناف اللعب.
“يا له من هدف”.. هدف صاروخي من 40 ياردة في كأس ماليزيا والفيفا يشيد (فيديو)
أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بهدف صاروخي من ركلة حرة مباشرة من 40 ياردة، أكثر من 36 مترا، في كأس ماليزيا لكرة القدم.
وارتطمت الكرة بالعارضة قبل أن تسكن المرمى بعد أن فشل حارس المرمى في التصدي لها بسبب سرعتها الكبيرة.
وطلب الفيفا من اللاعب بارك تاي-سو، الذي سجل الهدف، أن ينحني في إشارة على روعة ما قدمه.
وقال معلقا على الهدف: “لا يوجد مثل كرة صاروخية من 40 ياردة ترتطم بالعارضة قبل أن تسكن الشباك”.
وأضاف أن هذا الهدف سيسجل في تاريخ نادي (صباح) الماليزي، والذي يلعب تاي-سو في صفوفه.
🙇♂️ Take a bow, Park Tae-su!
🚀 There's nothing like a 40-yard rocket hitting the crossbar on its way into the net 🙌
🇲🇾 One for the @SabahFCofficial history books 📚pic.twitter.com/y9P3022AKO
— FIFA.com (@FIFAcom) September 28, 2021
ونشر الحساب الرسمي للدوري الماليزي مقطعا للهدف وقال معلقا: “يا له من هدف!”.
20' Gol | What a goal! Rembatan kencang Park Tae-su meletakkan Sabah di depan! @pjcityfc 0-1 @SabahFCofficial #TMPialaMalaysia2021 pic.twitter.com/joOHRQKbwi
— Malaysian Football League (@MFL_MY) September 27, 2021
ولقي الهدف إشادة من منصات رياضية التي وصف بعضها الهدف بـ”الصاعقة”.
Start your morning right by watching South Korean defender Park Tae-soo score a very satisfying 40-yard free-kick. pic.twitter.com/MGQJcT5q9j
— SPORTbible (@sportbible) September 28, 2021
Meanwhile in Malaysia…
Thunderbolt of a strike 🚀
(via @MFL_MY)pic.twitter.com/4PcIfI8oW8
— B/R Football (@brfootball) September 27, 2021
كما أبدى كثير من عشاق كرة القدم إعجابهم بالهدف “المذهل” وطلب البعض ترشيحه للمنافسة على جائزة (بوشكاش) لأجمل أهداف الموسم.
This deserves a retweet. Amazing free kick! https://t.co/izR8lLqYYX
— JD (@jillduwayne) September 28, 2021
Wow my hometown club Sabah recognized by Fifa! Puskas award this year? Let's goooo! https://t.co/7OCpq3OlsF
— Timmy Chin (@Timmychin) September 28, 2021