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رياضة|ماليزيا

“يا له من هدف”.. هدف صاروخي من 40 ياردة في كأس ماليزيا والفيفا يشيد (فيديو)

لقي الهدف إشادة من منصات رياضية (تويتر)
لقي الهدف إشادة من منصات رياضية (تويتر)
28/9/2021

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بهدف صاروخي من ركلة حرة مباشرة من 40 ياردة، أكثر من 36 مترا، في كأس ماليزيا لكرة القدم.

وارتطمت الكرة بالعارضة قبل أن تسكن المرمى بعد أن فشل حارس المرمى في التصدي لها بسبب سرعتها الكبيرة.

وطلب الفيفا من اللاعب بارك تاي-سو، الذي سجل الهدف، أن ينحني في إشارة على روعة ما قدمه.

وقال معلقا على الهدف: “لا يوجد مثل كرة صاروخية من 40 ياردة ترتطم بالعارضة قبل أن تسكن الشباك”.

وأضاف أن هذا الهدف سيسجل في تاريخ نادي (صباح) الماليزي، والذي يلعب تاي-سو في صفوفه.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الماليزي مقطعا للهدف وقال معلقا: “يا له من هدف!”.

ولقي الهدف إشادة من منصات رياضية التي وصف بعضها الهدف بـ”الصاعقة”.

كما أبدى كثير من عشاق كرة القدم إعجابهم بالهدف “المذهل” وطلب البعض ترشيحه للمنافسة على جائزة (بوشكاش) لأجمل أهداف الموسم.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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