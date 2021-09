“يا له من هدف”.. هدف صاروخي من 40 ياردة في كأس ماليزيا والفيفا يشيد (فيديو)

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بهدف صاروخي من ركلة حرة مباشرة من 40 ياردة، أكثر من 36 مترا، في كأس ماليزيا لكرة القدم.

وارتطمت الكرة بالعارضة قبل أن تسكن المرمى بعد أن فشل حارس المرمى في التصدي لها بسبب سرعتها الكبيرة.

وطلب الفيفا من اللاعب بارك تاي-سو، الذي سجل الهدف، أن ينحني في إشارة على روعة ما قدمه.

وقال معلقا على الهدف: “لا يوجد مثل كرة صاروخية من 40 ياردة ترتطم بالعارضة قبل أن تسكن الشباك”.

وأضاف أن هذا الهدف سيسجل في تاريخ نادي (صباح) الماليزي، والذي يلعب تاي-سو في صفوفه.

🙇‍♂️ Take a bow, Park Tae-su!

🚀 There's nothing like a 40-yard rocket hitting the crossbar on its way into the net 🙌

🇲🇾 One for the @SabahFCofficial history books 📚pic.twitter.com/y9P3022AKO

— FIFA.com (@FIFAcom) September 28, 2021