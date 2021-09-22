رونالدو يتفوق على ميسي في قائمة أغلى اللاعبين ومحمد صلاح في المرتبة الخامسة

تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قائمة أغلى اللاعبين في العالم لموسم 2021-2022، بينما حل اللاعب المصري محمد صلاح في المرتبة الخامسة.

جاء ذلك حسب قائمة مجلة فوربس الأمريكية لأكثر لاعبي كرة القدم تحقيقا للعائدات في العالم لعام 2021 نشرتها على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء.

وانتزع رونالدو (36 عاما) صدارة قائمة أكثر اللاعبين جنيا للعائدات في العالم بعائدات بلغت 125 مليون دولار، خلال موسم 2021-2022، منها 55 مليون دولار تأتي من الشراكات الشخصية مع العلامات التجارية وعلامته التجارية CR7 والتي تشمل العطور والملابس الداخلية والنظارات والفنادق والصالات الرياضية.

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان (رويترز)

وحل في المرتبة الثانية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (34) لاعب باريس سان جيرمان بعائد سنوي يبلغ 110 ملايين دولار.

اللاعب البرازيلي نيمار (رويترز)

وحصد اللاعب البرازيلي نيمار (29 عاما) لاعب النادي الفرنسي باريس سان جيرمان، المرتبة الثالثة في قائمة أغلى اللاعبين بواقع 95 مليون دولار.

النجم الفرنسي كيليان مبابي (رويترز)

وجاء النجم الفرنسي كيليان مبابي (22 عاما) لاعب باريس سان جيرمان، في المرتبة الرابعة بإجمالي عائدات بلغ 43 مليون دولار.

نجم كرة القدم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي (رويترز)

وتلاه نجم كرة القدم المصري محمد صلاح (29 عاما) لاعب ليفربول الإنجليزي بعائدات بلغت 42 مليون دولار.

اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني (رويترز)

اللاعب الإسباني أندريس إنييستا لاعب نادي فيسيل كوبه (رويترز)

احتل المرتبة السادسة في القائمة اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني بإجمالي عائدات بلغ 35 مليون دولار، تلاه اللاعب الإسباني أندريس إنييستا لاعب نادي فيسيل كوبه بعائدات قدرها 35 مليون دولار أيضا.

اللاعب الفرنسي بول بوغبا (رويترز)

وجاء اللاعب الفرنسي بول بوغبا في المرتبة الثامنة بإجمالي عائدات 34 مليون دولار، ثم الويلزي غاريث بيل في المرتبة التاسعة بإجمالي عائدات 32 مليون دولار وفي المرتبة العاشرة اللاعب البلجيكي إيدن هازارد بإجمالي عائدات 29 مليون دولار.

اللاعب الويلزي غاريث بيل (رويترز)

اللاعب البلجيكي إيدن هازارد (رويترز)