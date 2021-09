توقف مباراة في بريطانيا لهبوط مروحية إسعاف إلى الملعب (فيديو)

توقفت إحدى مباريات الكريكيت في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، بعد هبوط مروحية إسعاف إلى أرضية المعلب لوقوع حادث قرب المكان.

وتسبب هبوط المروحية لعلاج أحد المرضى قرب المكان، بتوقف مباراة خلال مواجهتهم في إحدى بطولات الكريكت ببريطانيا.

ونشر صحفي بريطاني على حسابه الشخصي بموقع تويتر مقطع فيديو للحظة هبوط المروحية على أرضية الملعب.

The Great Western Air Ambulance has left the field.

Thankfully they have been able to tend to a nearby incident and play can now continue!

— Gloucestershire Cricket🏏 (@Gloscricket) September 21, 2021