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رياضة|بريطانيا

توقف مباراة في بريطانيا لهبوط مروحية إسعاف إلى الملعب (فيديو)

(تويتر)
(تويتر)
21/9/2021

توقفت إحدى مباريات الكريكيت في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، بعد هبوط مروحية إسعاف إلى أرضية المعلب لوقوع حادث قرب المكان.

وتسبب هبوط المروحية لعلاج أحد المرضى قرب المكان، بتوقف مباراة خلال مواجهتهم في إحدى بطولات الكريكت ببريطانيا.

ونشر صحفي بريطاني على حسابه الشخصي بموقع تويتر مقطع فيديو للحظة هبوط المروحية على أرضية الملعب.

ونشر الحساب الرسمي لنادي مقاطعة (غلوسترشاير) للكريكيت على موقع تويتر صورة ومقطع فيديو للطائرة التي هبطت للملعب بسبب ما وصفه “حادث خطير” في مكان قريب منه.

وقالت جمعية الإسعاف الجوي في غرب بريطانيا إنه “تم استدعاء طاقمنا إلى حادث في عنوان محلي كان قد سقط وأصيب في الرأس، وكان الطاقم الطبي عائدا من نداء محلي آخر، لذا هبطوا في المكان للوصول إلى المريض بسرعة”.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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