مسلية ومجنونة.. 7 أهداف و9 بطاقات في مباراة بالدوري الأمريكي للقدم (فيديو)

شهدت إحدى مباريات الدوري الأمريكي لكرة القدم إثارة حتى دقائقها الأخيرة بعد أن شهدت تسجيل الفريقين 7 أهداف، بينما أبرز الحكم البطاقة الصفراء 8 مرات والبطاقة الحمراء مرة واحدة.

ونشر الدوري الأمريكي على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ملخصا للمباراة المثيرة بين فريقي (أوستن) و(سان خوسيه).

وسيطر فريق (أوستن إف سي) على الشوط الأول وأنهاه متقدما 3-1، لكن فريق (سان خوسيه) تمكن من العودة إلى المباراة في الشوط الثاني وسجل ثلاثة أهداف لينهي المباراة لصالحه 4-3.

وطرد الحكم أحد لاعبي أوستن بعد دقائق من تسجيل سان خوسيه الهدف الرابع.

واحتسب الحكم 9 دقائق وقتا بدل ضائع بعد أن شهدت المباراة اشتباكا بين الفريقين بعد تسجيل سان خوسيه للهدف الثالث.