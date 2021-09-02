مانشستر يونايتد يستعين بأغنية لأم كلثوم للترحيب برونالدو

استعان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بمقطع من أغنية للمطربة المصرية الراحلة أم كلثوم، للترحيب بعودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (36 عامًا) إلى صفوفه بعد غياب أكثر من 12 عاما.

ونشر حساب النادي بالعربي عبر تويتر مقطعا من أغنية “أنساك” لأم كلثوم تقول فيه “كان لك معايا أجمل حكاية في العمر كله”، في إشارة إلى تألق رونالدو بداية مشواره الاحترافي مع الشياطين الحمر.

وحقق رونالدو تحت قيادة الأسكتلندي السير أليكس فيرغسون، مدرب اليونايتد السابق، إنجازات محلية وقارية، أبرزها الفوز بدوري أبطال أوربا على حساب جاره تشلسي موسم 2007/ 2008، كما نال أول جائزة من جوائز الكرة الذهبية التي فاز بها 5 مرات.

"أتمنى أن أراهم قريبًا جدًا". 🗣 يبدوا أن @Cristiano لا يطيق الانتظار لرؤية المشجعين مرة أخرى يهتفون له في مسرح الأحلام! 🏟✨#يونايتد | #عودة_رونالدو pic.twitter.com/6WA2oSICH9 — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) September 1, 2021

ولقيت طريقة ترحيب مانشستر يونايتد بلاعبه تفاعلات عديدة، حيث رد أنصار ريال مدريد بمقطع آخر من أغنية “غلبني الشوق وغلبني”، في حين شارك آخرون من مشجعي يوفنتوس، فريق رونالدو السابق، مقطع من أغنية “فات الميعاد” لكوكب الشرق.

والجمعة، أعلن مانشستر يونايتد عودة رونالدو إلى صفوفه، بعد أن رحل عن النادي صيف 2009 إلى ريال مدريد الإسباني، ومنه إلى يوفنتوس الإيطالي، حيث قضى 3 مواسم.

وقال رونالدو في رسالة مؤثرة عبر إنستغرام “كل من يعرفني يعلم مدى حبي الذي لا ينتهي لمانشستر يونايتد. لا يمكنني حتى شرح مشاعري الآن، وأنا أعلن عودتي إلى أولد ترافورد”.

وأضاف “السنوات التي قضيتها في هذا النادي كانت رائعة للغاية والطريق الذي قطعناه معا كان مكتوبا بأحرف ذهبية في تاريخ هذه المؤسسة العظيمة والمذهلة”.

واستقطب يونايتد رونالدو، صيف 2003، عندما كان في عمر 18 ربيعا من سبورتينغ لشبونة البرتغالي مقابل حوالي 18 مليون يورو.