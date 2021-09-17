سرقة ميداليات دوري الأبطال والسوبر ويورو 2020 من منزل لاعب تشيلسي (فيديو)

قال ريس جيمس -مدافع فريق تشيلسي والمنتخب الإنجليزي لكرة القدم- إن لصوصا اقتحموا منزله وسرقوا الميداليات التي حصل عليها لدى فوز فريقه بلقب دوري أبطال أوربا الموسم الماضي وميدالية المركز الثاني في كأس أمم أوربا 2020.

وقال جيمس -عبر حسابه على تطبيق إنستغرام- إن عملية السطو حدثت خلال مشاركته مع فريقه أمام زينيت الروسي في دوري أبطال أوربا، وهي المباراة التي انتهت بفوز تشيلسي بهدف مقابل لا شيء.

ونشر جيمس مقاطع فيديو عبر حسابه الرسمي على إنستغرام لعملية السطو.

وتظهر المقاطع اللصوص وهم يدخلون عبر بوابة الحديقة ثم تفقدهم لمداخل المنزل قبل اقتحامه من مدخل جانبي.

ويظهر أحد المقاطع اللصوص وهو يخرجون خزانة -بدا أنها ثقيلة- من المنزل وينقلونها إلى سيارة كانت تنتظرهم.

وطلب جيمس المساعدة في إيجاد الجناة الذين سرقوا أيضا ميدالية كأس السوبر التي توج بها مؤخرا مع فريقه.

وكتب جيمس أن هذه الميداليات تمثل “ألقابا لا يمكن أن تختفي من تاريخي حتى لو لم يكن لدي ميداليات لإثبات ذلك”.

ولعب جيمس (21 عامًا) دورا كبيرا في فوز تشلسي على مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوربا الموسم الماضي، فيما شارك أساسيا في مباراة واحدة مع المنتخب الإنجليزي في طريقه إلى المباراة النهائية لأمم أوربا عندما خسر أمام إيطاليا.

وأصبح اللاعب أساسيا لدى الفريق في الموسمين الأخيرين، وشارك بأربع مباريات خلال الموسم الحالي تحت قيادة المدير الفني الألماني توماس توخيل.