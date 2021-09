غوارديولا يثير جدلا بعد انفعاله على رياض محرز.. وأبو تريكة يعلق (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تعليق نجم كرة القدم المصري محمد أبو تريكة على انفعال الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي على النجم الجزائري رياض محرز خلال مباراة الفريق مع لايبزغ النمساوي في دوري أبطال أوربا.

وقال أبو تريكة إنه شعر بالضيق من الموقف الذي شاهده الملايين حول العالم، مضيفًا أن “النصيحة على الملأ فضيحة”، على حد وصفه.

وأشار إلى أن الموقف لا يليق بمدرب كبير ولا بلاعب كبير.

وثار جدل واسع على مواقع التواصل بعد انفعال غوارديولا على محرز خلال توجيه التعليمات له في الشوط الثاني من المباراة.

وقال المدرب الإسباني إنه تحدث مع محرز بين الشوطين عن “الطريقة التي سنلعب بها ودوره فيها، لكنه لم يطبقها ولهذا تكلمت معه”.

وقال معلقون إن إنفعال غوارديولا يعود لأسباب عنصرية ضد اللاعبين الأفارقة، في حين قال آخرون إن هذه هي طريقته في التعامل مع لاعبيه، مشيرين إلى أن المباراة شهدت واقعة مماثلة مع اللاعب الإنجليزي جاك غريلتش.

