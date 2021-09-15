خطفت ماريا دولوريس -والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو- الأنظار عبر منصات التواصل بعد ردة فعلها حين سجل رونالدو الهدف الأول لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام نيوكاسل يونايتد.
يانغ بويز يفسد احتفالية رونالدو ويهزم مانشستر يونايتد في بداية مشوار أبطال أوربا (فيديو)
فاز فريق يانغ بويز السويسري 2-1 على مانشستر يونايتد الإنجليزي في أولى مباريات الموسم الجديد من دوري أبطال أوربا، ليفسد احتفال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالعودة للتسجيل بقميص الفريق الإنجليزي.
وأحرز رونالدو أول أهداف الموسم الجديد للبطولة وأول أهدافه الأوربية مع مانشستر يونايتد بعد عودته إليه الشهر الماضي في الدقيقة 13 ليرفع رصيده من الأهداف في البطولة الأوربية إلى 135 هدفا.
رونالدو يواصل بدايته الصاروخية مع مانشستر يونايتد💪#دوري_أبطال_أوروبا #مانشستر_يونايتد#beINUCL #UCL pic.twitter.com/E7d6wWG8AH
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 14, 2021
لكن مهمة يونايتد تعقدت بعد طرد الظهير آرون وان-بيساكا بسبب تدخل عنيف ضد كريستوفر مارتنز في الدقيقة 35.
ودفع يونايتد بالمدافع الفرنسي رفائيل فاران بين الشوطين ليلعب بخمسة في الدفاع لتأمين الانتصار، لكن أصحاب الضيافة تمكنوا من التعادل عبر نيكولاس مومي بتسديدة في اتجاه القائم القريب في الدقيقة 66.
وخرج رونالدو في الشوط الثاني بعد أن غير يونايتد طريقته.
وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل، لكن البديل جوردان سيباتشيو خطف هدف الفوز ليانغ بويز في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة بعد خطأ فادح من المهاجم جيسي لينغارد، الذي حل بديلا لرونالدو.
⏱️ الدقيقة 72 جيسي لينغارد يدخل بديلاً لكريستيانو رونالدو
⏱️ الدقيقة 90+5 جيسي لينغارد يُهدي يونغ بويز هدف الفوز !!
💬 ما رأيك بتبديلات سولشار؟#دوري_أبطال_أوروبا | #يونغ_بويز | #مانشستر_يونايتد #UCL | #beINUCL pic.twitter.com/pzI2If2tvi
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 14, 2021
وبذلك حصل يانغ بويز على أول ثلاث نقاط في المجموعة السادسة بينما تجرع يونايتد مرارة الهزيمة في أسوأ بداية في المسابقة.