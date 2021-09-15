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يانغ بويز يفسد احتفالية رونالدو ويهزم مانشستر يونايتد في بداية مشوار أبطال أوربا (فيديو)

(الجزيرة)
(الجزيرة)
14/9/2021-|آخر تحديث: 15/9/202112:35 AM (مكة المكرمة)

فاز فريق يانغ بويز السويسري 2-1 على مانشستر يونايتد الإنجليزي في أولى مباريات الموسم الجديد من دوري أبطال أوربا، ليفسد احتفال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالعودة للتسجيل بقميص الفريق الإنجليزي.

وأحرز رونالدو أول أهداف الموسم الجديد للبطولة وأول أهدافه الأوربية مع مانشستر يونايتد بعد عودته إليه الشهر الماضي في الدقيقة 13 ليرفع رصيده من الأهداف في البطولة الأوربية إلى 135 هدفا.

لكن مهمة يونايتد تعقدت بعد طرد الظهير آرون وان-بيساكا بسبب تدخل عنيف ضد كريستوفر مارتنز في الدقيقة 35.

ودفع يونايتد بالمدافع الفرنسي رفائيل فاران بين الشوطين ليلعب بخمسة في الدفاع لتأمين الانتصار، لكن أصحاب الضيافة تمكنوا من التعادل عبر نيكولاس مومي بتسديدة في اتجاه القائم القريب في الدقيقة 66.

وخرج رونالدو في الشوط الثاني بعد أن غير يونايتد طريقته.

وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل، لكن البديل جوردان سيباتشيو خطف هدف الفوز ليانغ بويز في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة بعد خطأ فادح من المهاجم جيسي لينغارد، الذي حل بديلا لرونالدو.

وبذلك حصل يانغ بويز على أول ثلاث نقاط في المجموعة السادسة بينما تجرع يونايتد مرارة الهزيمة في أسوأ بداية في المسابقة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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