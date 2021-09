بعدما أصابها بالكرة.. رونالدو يطمئن على صحة عاملة ويهديها قميصه (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات رياضية مقاطع فيديو وصور للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يطمئن على عاملة بعد ان ارتطمت كرة سددها في رأسها.

وارتطمت كرة سددها رونالدو في رأس العاملة خلال فترة الإحماء التي سبقت مباراة فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي ومضيفه يونغ بويز السويسري بدوري أبطال أوربا.

وأظهرت مقاطع فيديو الكرة وهي تصطدم برأس العاملة، التي سقطت على الأرض من قوة الكرة.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور ذهاب رونالدو إلى حيث كانت السيدة ترقد على الأرض وبدا وكأنه يطمئن على حالتها ووضعها الصحي قبل أن يعود لمواصلة عمليات الإحماء قبيل المباراة التي انتهت بخسارة فريقه 2-1، وسجل رونالدو هدف فريقه الوحيد.

Cristiano Ronaldo checking on the steward he accidentally hit during shooting practise 👏 (via xalobaba91/TikTok) pic.twitter.com/9CyCZ1W2Kr — ESPN FC (@ESPNFC) September 15, 2021

وأظهرت صور أخرى نشرتها حسابات ومنصات العاملة وهي تحمل قميص رونالدو وهي تبتسم في سعادة.

👕Cristiano Ronaldo gave away his match day shirt to the steward that was mistakenly hit by the ball during the warm-up. Her smile says it all😍#BSCYB |#YBMUFC | #MUFC|#Ronaldo pic.twitter.com/TLLvl8GdNN — UEFA Champions League (@alimo_philip) September 14, 2021