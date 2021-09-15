فاز فريق يانغ بويز السويسري 2-1 على مانشستر يونايتد الإنجليزي في أولى مباريات الموسم الجديد من دوري أبطال أوربا، ليفسد احتفال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالعودة للتسجيل بقميص الفريق الإنجليزي.
بعدما أصابها بالكرة.. رونالدو يطمئن على صحة عاملة ويهديها قميصه (فيديو)
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات رياضية مقاطع فيديو وصور للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يطمئن على عاملة بعد ان ارتطمت كرة سددها في رأسها.
وارتطمت كرة سددها رونالدو في رأس العاملة خلال فترة الإحماء التي سبقت مباراة فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي ومضيفه يونغ بويز السويسري بدوري أبطال أوربا.
— TotalCRonaldo (@CRonaldoProp) September 15, 2021
وأظهرت مقاطع فيديو الكرة وهي تصطدم برأس العاملة، التي سقطت على الأرض من قوة الكرة.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور ذهاب رونالدو إلى حيث كانت السيدة ترقد على الأرض وبدا وكأنه يطمئن على حالتها ووضعها الصحي قبل أن يعود لمواصلة عمليات الإحماء قبيل المباراة التي انتهت بخسارة فريقه 2-1، وسجل رونالدو هدف فريقه الوحيد.
Cristiano Ronaldo checking on the steward he accidentally hit during shooting practise 👏
(via xalobaba91/TikTok) pic.twitter.com/9CyCZ1W2Kr
— ESPN FC (@ESPNFC) September 15, 2021
👏 كريستيانو رونالدو يقوم بواجبه#دوري_أبطال_أوروبا #كريستيانو_رونالدو#beINUCL #UCL pic.twitter.com/NBNk3PaOgu
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 14, 2021
وأظهرت صور أخرى نشرتها حسابات ومنصات العاملة وهي تحمل قميص رونالدو وهي تبتسم في سعادة.
👕Cristiano Ronaldo gave away his match day shirt to the steward that was mistakenly hit by the ball during the warm-up.
Her smile says it all😍#BSCYB |#YBMUFC | #MUFC|#Ronaldo pic.twitter.com/TLLvl8GdNN
— UEFA Champions League (@alimo_philip) September 14, 2021
Ronaldo gifted his shirt to the steward he hit with the ball during a warm-up before Tuesday’s Champions League game 📸 pic.twitter.com/TmEhaurk6Q
— B/R Football (@brfootball) September 15, 2021