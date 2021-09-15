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بعدما أصابها بالكرة.. رونالدو يطمئن على صحة عاملة ويهديها قميصه (فيديو)

العاملة وهي تحمل قميص رونالدو تبتسم في سعادة (مواقع التواصل)
العاملة وهي تحمل قميص رونالدو تبتسم في سعادة (مواقع التواصل)
15/9/2021-|آخر تحديث: 15/9/202109:37 PM (مكة المكرمة)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات رياضية مقاطع فيديو وصور للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يطمئن على عاملة بعد ان ارتطمت كرة سددها في رأسها.

وارتطمت كرة سددها رونالدو في رأس العاملة خلال فترة الإحماء التي سبقت مباراة فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي ومضيفه يونغ بويز السويسري بدوري أبطال أوربا.

وأظهرت مقاطع فيديو الكرة وهي تصطدم برأس العاملة، التي سقطت على الأرض من قوة الكرة.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور ذهاب رونالدو إلى حيث كانت السيدة ترقد على الأرض وبدا وكأنه يطمئن على حالتها ووضعها الصحي قبل أن يعود لمواصلة عمليات الإحماء قبيل المباراة التي انتهت بخسارة فريقه 2-1، وسجل رونالدو هدف فريقه الوحيد.

وأظهرت صور أخرى نشرتها حسابات ومنصات العاملة وهي تحمل قميص رونالدو وهي تبتسم في سعادة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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