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خلال مباراة فريقهم.. جماهير الوحدات الأردني تهتف لأسرى سجن جلبوع (فيديو)

أسرى جلبوع الأربعة الذين أعيد اعتقالهم (وسائل إعلام فلسطينية)
أسرى جلبوع الأربعة الذين أعيد اعتقالهم (وسائل إعلام فلسطينية)
12/9/2021-|آخر تحديث: 13/9/202112:44 AM (مكة المكرمة)

أعرب جمهور ولاعبو فريق نادي الوحدات الأردني عن تضامنهم مع الأسرى الفلسطينيين الأربعة الذين أعاد الاحتلال الإسرائيلي اعتقالهم بعد أيام من تحرّرهم من سجن جلبوع، خلال مباراتهم مع نادي معان ضمن الدوري الأردني.

وهتفت الجمهور الوحداتي للأسرى: “ست أسرى من جلبوع.. عملوا أكبر عملية.. رفضوا الذل وكسروا القيد.. حفروا ونالوا الحرية”.

وأكملوا الهتاف بقولهم: “هانوا السجن وهانوا الجيش.. كل القوة اليهودية.. والخطة ولا بالأحلام.. كسروا القبضة الأمنية”.

وقالوا: “لو رجعوا أسرى من جديد.. ضلك حاول ضلك عيد.. واحفر بدل الحفرة مية.. حتى تنول الحرية”.

ولم يكن الجمهور يغرد بعيدا عن اللاعبين، الذين تضامنوا أيضا برفع أيديهم على شكل أيادي مقيدة، مع رفع شارة النصر، عند انتهاء المباراة.

بدروه استغل لاعب نادي معان، عدي القرا، تسجيله هدف فريقه واحتفل بشكل تضامني مع الأسرى.

 

المصدر : مواقع التواصل
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