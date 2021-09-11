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رياضة|بريطانيا

في أول مباراة له بعد العودة.. رونالدو يقود يونايتد لفوز كبير على نيوكاسل (فيديو)

11/9/2021-|آخر تحديث: 11/9/202109:41 PM (مكة المكرمة)

استهل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فترته الثانية في مانشستر يونايتد الإنجليزي بتسجيل هدفين في مرمى نيوكاسل يونايتد في أول مباراة للنجم البرتغالي منذ عودته إلى ناديه القديم من يوفنتوس الإيطالي في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية الشهر الماضي.

وقادت ثنائية رونالدو يونايتد لفوز كبير 4-1 على نيوكاسل يونايتد باستاد (أولد ترافورد) في المرحلة الرابعة من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.

وافتتح رونالدو التسجيل في نهاية الشوط الأول عندما تابع كرة مرتدة من الحارس فريدي وودمان بعد تسديدة ميسون غرينوود ليهز مهاجم البرتغال الشباك من مسافة قريبة.

وأدرك خافيير مانكييو التعادل لنيوكاسل في الدقيقة 56 بتسديدة منخفضة من مدى قريب بعد هجمة مرتدة سريعة قادها ميغيل ألميرون.

وأعاد رونالدو التقدم ليونايتد بهدفه الثاني في الدقيقة 62 بعد أن أظهر سرعته وقوته عندما استلم تمريرة من لوك شو وسدد كرة قوية من بين ساقي الحارس وودمان ثم احتفل مع زملائه أمام الجماهير التي عبرت عن سعادتها بجنون.

وأضاف البرتغالي برونو فرنانديز الهدف الثالث لمانشستر في الدقيقة 80 بتسديدة مذهلة من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة من بول بوغبا الذي صنع الهدف الرابع للبديل جيسي لينغارد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وقضى رونالدو (36 عاما) ستة مواسم في يونايتد بين 2003 و2009 وتوج بثمانية ألقاب كبرى وعاد للفريق قادما من يوفنتوس الشهر الماضي بعد التعاقد لعامين.

وأحرز رونالدو 118 هدفا مع النادي الانجليزي في فترته الأولى قبل الانتقال لريال مدريد الذي حقق معه أربعة ألقاب بدوري أبطال أوربا.

وبالهدفين الذين سجلهما في مباراة نيوكاسل، رفع رونالدو رصيد أهدافه إلى 676 هدفا مع الأندية المختلفة.

بهذا الفوز رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، بينما توقف رصيد نيوكاسل عند نقطة واحدة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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