مصر تحقق أول ميدالية أولمبية في الكاراتيه وقطر تحصل على برونزية الطائرة الشاطئية

حققت لاعبة المنتخب المصري للكاراتيه جيانا فاروق الميدالية البرونزية لمصر أمس الجمعة، بينما أحرزت قطر الميدالية البرونزية للكرة الطائرة الشاطئية للرجال في أولمبياد طوكيو اليوم السبت.

وحصدت جيانا فاروق الميدالية البرونزية عقب تعادلها مع بطلة الصين يين شياويان بنتيجة (1-1) في دور نصف النهائي وقرار لجنة الحكام بترجيح فوز بطلة الصين على جيانا.

وأصبحت جيانا فاروق أول لاعبة مصرية وعربية وإفريقية تتوج بميدالية أولمبية في رياضة الكاراتيه.

وبهذه الميدالية ارتفع رصيد مصر لـ 4 برونزيات في الأوليمبياد عن طريق هداية ملاك وسيف عيسى في التايكوندو ومحمد إبراهيم كيشو في المصارعة الرومانية وجيانا فاروق في الكاراتيه.

وقررت جيانا اعتزال لعبة الكاراتيه بشكل نهائي عقب فوزها بالبرونزية في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا في العاصمة اليابانية طوكيو.

كرة الطائرة الشاطئية

وحققت قطر الميدالية البرونزية للكرة الطائرة الشاطئية للرجال في أولمبياد طوكيو.

وجاء الإنجاز القطري بعد التفوق على لاتفيا لتحصل على ميداليتها الأولمبية الأولى على الإطلاق في هذه الرياضة.

وتفوق الثنائي القطري شريف يونس وأحمد تيجان بنتيجة 21-12 و21-18 على ثنائي لاتفيا المكون من مارتنز بلافينس وإدجارز توكس في مباراة استغرقت 41 دقيقة، لينال العرب أول ميدالية في لعبة غير فردية في تاريخ الأولمبياد.

نبارك لسمو الامير ولسمو الامير الوالد وأهل قطر والعرب فوز منتخبنا الوطني للكرة الطائرة الشاطئية بالميدالية البرونزية في أولمبياد #طوكيو2020 ..

انجاز تاريخي للأدعم واتحاد اللعبة وللثنائي أحمد تيجان وشريف يونس 🇶🇦🥉

اضافة انها أول ميدالية أولمبية عربية في لعبة جماعية ..

الحمدلله 🤲🏼 pic.twitter.com/AufLtduZES — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) August 7, 2021

وقال شريف يونس لشبكة (بي إن سبورتس) “جئنا إلى هنا وكنا نأمل في الفوز وأن يكون بوسعنا إسعاد كل قطر. هذه من أفضل لحظات حياتي. قطر ستكون في خريطة الكرة الطائرة الشاطئية لأننا حصلنا على ميدالية أولمبية”.

وأضاف “في الأولمبياد جميع الميداليات مهمة، سواء ذهبية أو فضية أو برونزية. في (ألعاب) باريس إن شاء الله سيكون من نصيبنا الفوز”. وتابع زميله تيجان “هذا تاريخ وإنجاز ليس بالسهل ويجب أن تكون سعيدا وأنا سعيد بالفعل. لعبنا بشكل رائع وخاصة زميلي شريف”.

وهذه الميدالية الأولمبية الثالثة لقطر في طوكيو، بعد فوز فارس إبراهيم بذهبية وزن 96 كيلوغراما في رفع الأثقال وتقاسم معتز برشم ذهبية القفز العالي في ألعاب القوى.

وبعد بداية متكافئة والتعادل 7-7 ووسط طقس حار، فرض الثنائي القطري تفوقه وحسم الشوط الأول في 18 دقيقة، وبفارق كبير من النقاط.

وحصلت قطر على ثلاث فرص للحصول على الميدالية البرونزية، ثم حسمت الانتصار من الفرصة الثانية المتاحة بعد ضربة ساقطة مميزة.

وفي المباراة النهائية اليوم أيضًا فاز الثنائي النرويجي كريستيان سوروم وأنديرس مول بالذهبية بعد التفوق 21-17 و21-18 على ثنائي اللجنة الأولمبية الروسية فياتشيسلاف كراسيلنيكوف وأوليج ستويانوفسكي ليحصل الخاسر على الميدالية الفضية.