مصر تحقق أول ميدالية أولمبية في الكاراتيه وقطر تحصل على برونزية الطائرة الشاطئية

حققت لاعبة المنتخب المصري للكاراتيه جيانا فاروق الميدالية البرونزية لمصر أمس الجمعة، بينما أحرزت قطر الميدالية البرونزية للكرة الطائرة الشاطئية للرجال في أولمبياد طوكيو اليوم السبت.

وحصدت جيانا فاروق الميدالية البرونزية عقب تعادلها مع بطلة الصين يين شياويان بنتيجة (1-1) في دور نصف النهائي وقرار لجنة الحكام بترجيح فوز بطلة الصين على جيانا.

وأصبحت جيانا فاروق أول لاعبة مصرية وعربية وإفريقية تتوج بميدالية أولمبية في رياضة الكاراتيه.

وبهذه الميدالية ارتفع رصيد مصر لـ 4 برونزيات في الأوليمبياد عن طريق هداية ملاك وسيف عيسى في التايكوندو ومحمد إبراهيم كيشو في المصارعة الرومانية وجيانا فاروق في الكاراتيه.

وقررت جيانا اعتزال لعبة الكاراتيه بشكل نهائي عقب فوزها بالبرونزية في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا في العاصمة اليابانية طوكيو.

اللاعبة المصرية #جيانا_فاروق تصنع التاريخ وتحرز أول ميداليه برونزيه للكاراتية المصرى 💪👏🇪🇬.

It's a #bronze medal for Giana Lotfy Farouk of #EGY in the women's #KarateKumite -61Kg.#Tokyo2020 pic.twitter.com/r11l5MyyW1

