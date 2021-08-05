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لهذا السبب.. برشلونة يعلن رحيل ميسي عن الفريق

لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي (غيتي)
لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي (غيتي)
5/8/2021

أعلن برشلونة اليوم الخميس أن لاعب كرة القدم الأسطوري ليونيل ميسي سيغادر النادي رغم توصل الطرفين إلى اتفاق بعدما أشار النادي إلى عقبات اقتصادية وهيكلية في مسألة تجديد العقد.

وقال برشلونة في بيان “رغم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين بشأن توقيع عقد جديد اليوم، إلا أن التعاقد لم يتم بسبب عراقيل اقتصادية وهيكلية (قواعد الرابطة الإسبانية لكرة القدم)”.

وأضاف النادي “الطرفان يأسفان على عدم تحقق نية النادي وليو ميسي في الاستمرار معاً”.

وجاء هذا الإعلان رغم تصريح رئيس برشلونة خوان لابورتا قبل يومين، والذي قال فيه إن مفاوضات تجديد عقد ميسي تتقدم بشكل جيد.

وانتهى عقد ميسي في نهاية يونيو/حزيران الماضي وأصبح لاعبا حرا الآن. لكن وسائل إعلام إسبانية أشارت إلى أن برشلونة عرض عليه التجديد لخمس سنوات مع خفض راتبه.

وأشارت تلك المصادر إلى أن تأخر الإعلان عن صفقة التجديد تعود لقيود اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني التي تفرض على النادي الكتالوني التخلص من بعض اللاعبين وتقليص كتلة الأجور قبل إضافة قيمة العقد الجديد لميسي إلى ميزانية الفريق.

وقال لابورتا خلال مؤتمر صحفي يوم الإثنين الماضي “نفعل كل شيء ممكن وتتقدم المفاوضات على نحو جيد. تمضي الأمور في الإطار الذي توقعناه ولا نزال في مناقشات”.

وأضاف “يريد ليونيل البقاء في برشلونة وسنبذل كل جهد ممكن والأولوية له للبقاء هنا، ولأنه أفضل لاعب في العالم يجب أن نشعر بالامتنان لذلك. لدي أحلام سعيدة عن ميسي كل ليلة وأتمنى أن تستمر”.

وأضاف لابورتا أنه لا ينبغي وقوع مشاكل تتعلق بتسجيل اللاعبين الجدد، لكنه طالب الدوري الإسباني بمزيد من المرونة بخصوص قواعد اللعب المالي النظيف بعد جائحة كوفيد-19.

وواصل “يمكننا تسجيل كل اللاعبين الذين أحضرناهم في حدود اللعب المالي النظيف. نريد من رابطة الدوري الإسباني -إن كان هذا ممكنا- المزيد من المرونة. نريد ضم لاعب آخر أو اثنين”.

المصدر : وكالات

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