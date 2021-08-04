أولمبياد طوكيو.. المصري محمد إبراهيم يحصد برونزية المصارعة الرومانية (فيديو)

حصد السباح التونسي أحمد الحفناوي، اليوم الأحد، ذهبية مسابقة 400 متر حرة في أولمبياد طوكيو، هي الأولى للعرب، رافعًا رصيد بلده إلى ميداليتين، في الدورة الحالية.
نال المصري محمد إبراهيم كيشو، الميدالية البرونزية في منافسات المصارعة الرومانية وزن 67 كيلوغراما، اليوم الأربعاء، عقب تغلبه على الروسي أرتيم سوركوف في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.
وحقق كيشو الفوز على سوركوف -بطل العالم 2018- بعدما خسر أمام الأوكراني بارزيف، في نصف النهائي بنتيجة 7-6.
وانتابت كيشو فرحة عارمة عقب فوزه، وقال ناشطون على مواقع التواصل إنه قلد نفس احتفال نجم المصارعة الرومانية المصري السابق كرم جابر بعد فوزه بالميدالية الذهبية في أولمبياد أثينا عام 2004.
وكان كيشو قد تجاوز بطل أرمينيا كارين آرام في الدور ربع النهائي، قبل الفوز على الكوري هانسو ريو بنتيجة 7-6 في دور الـ16 من المنافسات.
فرحة محمد إبراهيم بالحصول على البرونزية 🤩🇪🇬#طوكيو2020 | #أولمبياد_طوكيو#Tokyo2020 | #TokyoOlympic pic.twitter.com/zSFptfXUh8
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 4, 2021
وبهذا أضاف كيشو ميدالية برونزية جديدة لبلاده مصر في أولمبياد طوكيو بعدما نجح البطلان سيف عيسى وهداية ملاك في التتويج بميداليتين برونزيتين في منافسات التايكوندو.
وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها الأولمبي، والتي بلغت 137 رياضيا، ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبا و48 لاعبة.