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رياضة|اليابان

أولمبياد طوكيو.. المصري محمد إبراهيم يحصد برونزية المصارعة الرومانية (فيديو)

المصارع المصري محمد إبراهيم كيشو (رويترز)
المصارع المصري محمد إبراهيم كيشو (رويترز)
4/8/2021-|آخر تحديث: 4/8/202107:10 PM (مكة المكرمة)

نال المصري محمد إبراهيم كيشو، الميدالية البرونزية في منافسات المصارعة الرومانية وزن 67 كيلوغراما، اليوم الأربعاء، عقب تغلبه على الروسي أرتيم سوركوف في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.

وحقق كيشو الفوز على سوركوف -بطل العالم 2018- بعدما خسر أمام الأوكراني بارزيف، في نصف النهائي بنتيجة 7-6.

وانتابت كيشو فرحة عارمة عقب فوزه، وقال ناشطون على مواقع التواصل إنه قلد نفس احتفال نجم المصارعة الرومانية المصري السابق كرم جابر بعد فوزه بالميدالية الذهبية في أولمبياد أثينا عام 2004.

وكان كيشو قد تجاوز بطل أرمينيا كارين آرام في الدور ربع النهائي، قبل الفوز على الكوري هانسو ريو بنتيجة 7-6 في دور الـ16 من المنافسات.

وبهذا أضاف كيشو ميدالية برونزية جديدة لبلاده مصر في أولمبياد طوكيو بعدما نجح البطلان سيف عيسى وهداية ملاك في التتويج بميداليتين برونزيتين في منافسات التايكوندو.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها الأولمبي، والتي بلغت 137 رياضيا، ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبا و48 لاعبة.

المصدر : وكالات

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