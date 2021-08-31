يوفنتوس يودع رونالدو رسميا بعد عودته ليونايتد مقابل 15 مليون يورو

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء التوصل إلى اتفاق لرحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 15 مليون يورو (17.74 مليون دولار)

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن يوم الجمعة الماضي توصله إلى اتفاق لعودة رونالدو (36 عاما) إلى صفوف الفريق الذي فاز معه بـ8 ألقاب كبرى بين 2003 و2009 وأنه يتبقى فقط الاتفاق على البنود الشخصية مع اللاعب واجتيازه الفحص الطبي وكذلك الحصول على التأشيرة.

وقال يوفنتوس في بيان “اليوم بعد 3 سنوات و133 مباراة و101 هدف و5 ألقاب انفصل كريستيانو رونالدو ويوفنتوس”.

وذكر يوفنتوس في البيان :”يعلن نادي يوفنتوس لكرة القدم التوصل إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد بشأن البيع النهائي لحقوق تسجيل اللاعب كريستيانو رونالدو مقابل 15 مليون يورو مستحقة الدفع خلال 5 سنوات مالية، وقد تزيد بمبلغ 8 ملايين يورو على الأكثر بناء على تحقيق أهداف محددة تتعلق بالأداء خلال فترة التعاقد مع اللاعب.”

وكان يوفنتوس تعاقد مع رونالدو مقابل 100 مليون يورو من ريال مدريد في 2018 وفاز مع الفريق بلقب الدوري الإيطالي مرتين وبكأس إيطاليا مرة واحدة.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أمس الاثنين أن رونالدو أكمل الفحوص الطبية في لشبونة تمهيدا لعودته لفريقه السابق ووافق على البنود الشخصية للتعاقد لمدة عامين.

ومن المتوقع أن يخوض رونالدو مباراته الأولى مع يونايتد في 11 سبتمبر/ أيلول المقبل أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فترة التوقف الدولية.