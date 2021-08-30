قررت إدارة فضائية (الحدث اليوم) المصرية إيقاف المذيعة مي حلمي وبرنامجها (الحكم) إثر انسحاب اللاعب السابق لنادي الزمالك أحمد صالح على الهواء من حلقة يوم السبت الماضي مما أثار ضجة وجدلا واسعين.
لاعبة الجودو رنا الغندور.. حزن يكسو المنصات المصرية بعد وفاة مفاجئة لطفلة أثناء التدريب
خيم الحزن على منصات التواصل الاجتماعي في مصر بعد وفاة لاعبة الجودو المصرية رنا وائل الغندور (13 عاما) أثناء ممارسة التدريبات مع فريقها.
حدثت الواقعة يوم السبت داخل صالة الألعاب في نادي الحوار للألعاب الرياضية في مدينة المنصورة شمالي البلاد.
11 معلومة عن #رنا_الغندور لاعبة #الجودو بعد وفاتها: سقطت أمام والدتها وتوقف قلبهاhttps://t.co/JoVltG8sNT pic.twitter.com/oiaGXdCOZK
— بوابة الوطن (@ElwatanNews) August 29, 2021
وبحسب وسائل إعلام محلية ذكر شهود عيان أن المدرب طلب من اللاعبة التي كانت تجلس في صالة التدريب أن تنهض للعب مباراة، إلا أنها وقعت مباشرة أثناء القيام.
وعلى الرغم من استدعاء وحدة الإسعاف لعمل الإسعافات بإنعاش القلب والرئتين إلا أن رنا لفظت أنفاسها الأخيرة.
وأصدر نادي الحوار بين فيه ملابسات الواقعة بعد انتشار روايات عدة بعيدة عن الحقيقة، من بينها ابتلاع اللسان.
وشيع أهالي مدينة المنصورة أمس الأحد جثمان لاعبة الجودو من مسجد العيسوي، وشارك في مراسم الجنازة عدد كبير من الأهالي.
ونشر مجلس إدارة نادي الحوار على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، نعيا للاعبة جاء فيه “راضين بقضاء الله وقدره، ينعى مجلس إدارة نادي الحوار للألعاب الرياضية والعاملين به وأعضاء الجمعية العمومية، لاعبة الجودو بالنادي البطلة رنا وائل حسين الغندور”.
وأعلن النادي حالة الحداد لمدة 3 أيام بإيقاف جميع الأنشطة الرياضية والترفيهية في النادي.
حبيبتى يا رنا ربنا يرحمك يارب ويجعلها اسعد ليلية عليكى ويصبر قلوبنا على فراقك وجعتينا اوووووى
ادعوا ل رنا وائل بالرحمة
😭😭😭😭💔💔 pic.twitter.com/3jMLxgY0ET
— Memo badr🇵🇸🇪🇬 (@memomega2015) August 29, 2021