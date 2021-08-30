لاعبة الجودو رنا الغندور.. حزن يكسو المنصات المصرية بعد وفاة مفاجئة لطفلة أثناء التدريب

خيم الحزن على منصات التواصل الاجتماعي في مصر بعد وفاة لاعبة الجودو المصرية رنا وائل الغندور (13 عاما) أثناء ممارسة التدريبات مع فريقها.

حدثت الواقعة يوم السبت داخل صالة الألعاب في نادي الحوار للألعاب الرياضية في مدينة المنصورة شمالي البلاد.

وبحسب وسائل إعلام محلية ذكر شهود عيان أن المدرب طلب من اللاعبة التي كانت تجلس في صالة التدريب أن تنهض للعب مباراة، إلا أنها وقعت مباشرة أثناء القيام.

وعلى الرغم من استدعاء وحدة الإسعاف لعمل الإسعافات بإنعاش القلب والرئتين إلا أن رنا لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأصدر نادي الحوار بين فيه ملابسات الواقعة بعد انتشار روايات عدة بعيدة عن الحقيقة، من بينها ابتلاع اللسان.

وشيع أهالي مدينة المنصورة أمس الأحد جثمان لاعبة الجودو من مسجد العيسوي، وشارك في مراسم الجنازة عدد كبير من الأهالي.

ونشر مجلس إدارة نادي الحوار على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، نعيا للاعبة جاء فيه “راضين بقضاء الله وقدره، ينعى مجلس إدارة نادي الحوار للألعاب الرياضية والعاملين به وأعضاء الجمعية العمومية، لاعبة الجودو بالنادي البطلة رنا وائل حسين الغندور”.

وأعلن النادي حالة الحداد لمدة 3 أيام بإيقاف جميع الأنشطة الرياضية والترفيهية في النادي.