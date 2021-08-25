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لاعبو منتخب مصر لكرة السلة يرفضون مصافحة لاعبي إسرائيل بعد الفوز عليهم (فيديو)

لاعب المنتخب المصري يتجاهل لاعب المنتخب الإسرائيلي ويرفض مصافحته (منصات التواصل)
لاعب المنتخب المصري يتجاهل لاعب المنتخب الإسرائيلي ويرفض مصافحته (منصات التواصل)
25/8/2021

رفض لاعبو منتخب مصر للناشئين لكرة السلة الثلاثية مصافحة لاعبي المنتخب الإسرائيلي بعد التغلب عليهم، أمس الثلاثاء، في بطولة كأس العالم المقامة في المجر.

وتغلّب منتخب مصر للناشئين لكرة السلة الثلاثية تحت 18 سنة على إسرائيل بنتيجة (20-13) في ثاني مبارياته ببطولة كأس العالم.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رفض لاعبي منتخب مصر مصافحة لاعبي المنتخب الإسرائيلي.

ونشر الاتحاد المصري لكرة السلة على حسابه الرسمي بموقع تويتر مقطع فيديو من المباراة التي فازت فيها مصر على إسرائيل، معلقا عليه ” نافس بشرف وحقق الفوز بكل قوة”.

وشاركت صفحة رياضية مصرية فيديو من احتفال اللاعبين المصريين بعد انتهاء المباراة بفوزهم مشيرة إلى أنها لحظة رفض “شباب مصر” مصافحة لاعبي إسرائيل بعد الفوز عليهم.

ولاقت اللقطة إعجابا كبيرا من الجماهير المصرية التي أيدت ما فعله اللاعبون المصريون ورأى بعضهم أن مواجهة المنتخب الإسرائيلي وهزيمته وتجاهله هكذا أفضل من الانسحاب.

وحيّا مغرد لاعبي المنتخب المصري عل اللقطة قائلا “عاش رجالة مصر، ستظل هذه دائما العقيدة التي تربينا عليها وستضل هذه العقدة التي لا يعرفون فكّها”، فيما قال آخر “تقريبا هذا أفضل سيناريو للتعامل مع الكيان”.

وقالت مغردة “جميل أنهم لم ينسحبوا ولعبوا وفازوا”، بينما كتب آخر “المصري لا يعرف الانسحاب، نحن نلعب معهم ونهزمهم ولا نسلم عليهم”.

وبات المنتخب المصري قريبًا من التأهل إلى دور الثمانية من البطولة حيث يحتل حاليا المركز الثاني في المجموعة خلف بيلاروسيا بفارق النقاط المسجلة.

وسيلتقي المنتخب المصري في المباراتين المقبلتين مع ألمانيا وبيلاروسيا حيث يحتاج للفوز في واحدة على الأقل للتأهل رسميا إلى ربع نهائي البطولة.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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