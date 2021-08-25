لاعبو منتخب مصر لكرة السلة يرفضون مصافحة لاعبي إسرائيل بعد الفوز عليهم (فيديو)

رفض لاعبو منتخب مصر للناشئين لكرة السلة الثلاثية مصافحة لاعبي المنتخب الإسرائيلي بعد التغلب عليهم، أمس الثلاثاء، في بطولة كأس العالم المقامة في المجر.

وتغلّب منتخب مصر للناشئين لكرة السلة الثلاثية تحت 18 سنة على إسرائيل بنتيجة (20-13) في ثاني مبارياته ببطولة كأس العالم.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رفض لاعبي منتخب مصر مصافحة لاعبي المنتخب الإسرائيلي.

ونشر الاتحاد المصري لكرة السلة على حسابه الرسمي بموقع تويتر مقطع فيديو من المباراة التي فازت فيها مصر على إسرائيل، معلقا عليه ” نافس بشرف وحقق الفوز بكل قوة”.

نافس بشرف وحقق الفوز بكل قوة 😉🤜@FIBA3x3 pic.twitter.com/pnkk2OY8Ep — Egyptian Basketball Federation (@EBBFED) August 24, 2021

لــحــظــة رفــض شــبــاب مــصــر مــصــافــحــة لاعــبــي اســرائــيــل بــعــد الــفــوز عــلــيــهــم 😍😍😍😍🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬 pic.twitter.com/ADjEaEEavN — ESN | Egypt at Tokyo Paralympics (@ESNEgypt_) August 24, 2021

وشاركت صفحة رياضية مصرية فيديو من احتفال اللاعبين المصريين بعد انتهاء المباراة بفوزهم مشيرة إلى أنها لحظة رفض “شباب مصر” مصافحة لاعبي إسرائيل بعد الفوز عليهم.

ولاقت اللقطة إعجابا كبيرا من الجماهير المصرية التي أيدت ما فعله اللاعبون المصريون ورأى بعضهم أن مواجهة المنتخب الإسرائيلي وهزيمته وتجاهله هكذا أفضل من الانسحاب.

علمنا دايمًا مرفوع .. منتخبنا يواصل تألقه في كأس العالم تحت 18 سنة 3×3 ⛹️⛹️ نجحنا في الفوز على رومانيا صباحًا 18-12 .. وهزمنا اسرائيل مساءً بنتيجة 20-13 🔥 pic.twitter.com/w1kSRGJaYy — Egyptian Basketball Federation (@EBBFED) August 24, 2021

وحيّا مغرد لاعبي المنتخب المصري عل اللقطة قائلا “عاش رجالة مصر، ستظل هذه دائما العقيدة التي تربينا عليها وستضل هذه العقدة التي لا يعرفون فكّها”، فيما قال آخر “تقريبا هذا أفضل سيناريو للتعامل مع الكيان”.

عاش رجالة مصر 🇪🇬 هتفضل دي دائما العقيدة اللي اتربينا عليها و هتفضل دي العقدة اللي هما مش عارفين يفكوها https://t.co/WQVuq8CnLf — АYMAN Muhammad 🇪🇬 ﮼أيمن،محمد،. (@aymanmohamed78) August 25, 2021

تقريبا ده افضل سيناريو للتعامل مع الكيان https://t.co/Lq8hi8q5fS — Taz (@moataz_mo7amed) August 24, 2021

وقالت مغردة “جميل أنهم لم ينسحبوا ولعبوا وفازوا”، بينما كتب آخر “المصري لا يعرف الانسحاب، نحن نلعب معهم ونهزمهم ولا نسلم عليهم”.

جميل انهم منسحبوش ولعبوا وكسبوا https://t.co/QOeOsLoaAV — norhan (@norhanovetsh) August 25, 2021

عاش يا شباب والله 👏👏

وجو دي رياضه مش حرب والكلام دا ماينفعش لا https://t.co/js0W2xV6bc — Manar (@Manar_ateya) August 25, 2021

احنا بنلعب ونحط عليكم لكن نسلم لا ⁦🇪🇬⁩⁦❤️⁩

المصرى ميعرفش الانسحاب ⁦🇪🇬⁩💪 https://t.co/bz0apkb9h6 — اسلام 🇪🇬islam (@IslamEsoo18) August 24, 2021

اتفرجت عليه عشرين مره تقريبا https://t.co/98cv7UQK6t — مؤمن 🇪🇬 (@momenali2412) August 25, 2021

مش تقولى ينسحب براقو ولاد مصر ❤👏👏👏👏👌 https://t.co/VwGJlvs0df — 🇪🇬 أمونة Nile's daughter (@aminaaljaefaria) August 25, 2021

وبات المنتخب المصري قريبًا من التأهل إلى دور الثمانية من البطولة حيث يحتل حاليا المركز الثاني في المجموعة خلف بيلاروسيا بفارق النقاط المسجلة.

وسيلتقي المنتخب المصري في المباراتين المقبلتين مع ألمانيا وبيلاروسيا حيث يحتاج للفوز في واحدة على الأقل للتأهل رسميا إلى ربع نهائي البطولة.